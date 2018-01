Estas son las tres mujeres que rechazaron vestir de negro en la gala de los Globos de Oro

La gala de los Globos de Oro de 2018 fue, ante todo, reivindicativa. Con las mujeres y su lucha contra el acoso sexual en Hollywood (Time's Up) como protagonistas indiscutibles, todos los invitados estabanllamados a vestir de negro como un símbolo de denuncia por los abusos que se producen en la industria del cine.

Aunque hubo tres mujeres que hicieron caso omiso: Meher Tatna, Blanca Blanco y Barbara Meier.

La actriz y presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera, Meher Tatna, lució un vestido rojo para la noche. Tatna alegó que el rojo en la cultura india equivale al negro, y mostrando su apoyo a Time's Up, la actriz se colocó el broche con el eslogan de la iniciativa en su vestido.

Durante su discurso en la gala, la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera anunció que harían una inversión de 2 millones de euros en becas destinadas a aquellos periodistas que persiguiesen el acoso y los abusos sexuales.

Blanca Blanco, una actriz californiana que hasta el momento era conocida por sus papeles secundarios y en películas de bajo presupuesto o realities, se presentó con un espectacular vestido rojo de terciopelo.

La actriz, que fue duramente criticada en las redes sociales, se defendió explicando que no vestía negro por una cuestión de gusto. "Llevar rojo no significa que esté en contra del movimiento Time's Up", comentaba en el medio online Refinery29.

Y, por último, la modelo Barbara Meier sorprendió ataviada con un estampado floral con tonos pastel.

Meier, que fue la ganadora del programa Germany's Next Topmodel en el año 2007, acudió a su cuenta de Instagram para explicar por qué no escogió el negro para su vestido: "Si queremos que los Globos de Oro representen hoy a las mujeres fuertes que luchan por sus derechos, entonces a mis ojos, es la forma incorrecta de dejar de vestirse y tener la alegría de expresar nuestra personalidad a través de la moda", alegó.