Dos personas heridas en un incendio en la azotea de la torre Trump en Nueva York

Al menos dos personas han resultado heridas en un incendio desatado en la azotea de la torre Trump en Nueva York, según ha informado el Departamento de Bomberos. El edificio no ha sido evacuado y el fuego no ha alcanzado el interior.



Los bomberos recibieron una llamada de incendio a las 7, hora local (11 horas GMT), en el icónico edificio de la Quinta Avenida neoyorquina. Según las autoridades, los heridos son un bombero y un civil, y el fuego ya ha sido controlado.

El bombero sufrió lesiones leves al caerle unos escombros y el civil, un ingeniero, inhaló humo, pero ni siquiera fue atendido por los servicios médicos, informaron fuentes oficiales.



"Hubo un pequeño fuego eléctrico en la torre de refrigeración en la azotea de la Torre Trump. El Departamento de Bomberos de Nueva York llegó aquí en apenas minutos e hicieron un trabajo increíble", aseguró Eric Trump, uno de los hijos del presidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

En el edificio tiene su vivienda personal la familia Trump y también hay numerosas oficinas, algunas de ellas del grupo empresarial del presidente estadounidense, que administran ahora sus hijos.

El humo y las llamas fueron detectados por el servicio secreto que revisa el edificio, informó a los periodistas uno de los jefes de bomberos de la ciudad, Roger Sakowich. El presidente Trump se encontraba en la Casa Blanca.

DEVELOPING: @FDNY crews responding to fire at #TrumpTower in #Midtown. (Courtesy: T Henning) https://t.co/0W6eED5rxN pic.twitter.com/cT0zJYhvy3