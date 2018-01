Cambia vuelve a reclamar en pleno que Logroño sea ciudad libre de circos y atracciones de feria con animales

Como ha recordado en rueda de prensa el concejal de Cambia José Manuel Zúñiga, pese a las palabras de la alcaldesa en el Debate de la Ciudad de 2016 en el sentido de que "un país se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales", la moción que presentaron en este sentido en abril de aquel año "no fue aprobada" por los votos en contra de PP y PR+ "que cambió su posición en el pleno", la abstención de Ciudadanos y los votos afirmativos de PSOE y Cambia.

"Si entonces se hubiese aprobado la moción -ha dicho el edil de Cambia- quizá se hubiera podido evitar que, en las fiestas de San Mateo de aquel año, muriera un poni en una atracción de feria". Ha reseñado, además, que son ya más de 150 municipios los que, en toda España, se han declarado libres de circo y atracciones de feria con animales.

A ello ha sumado la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados, el pasado diciembre, "y por unanimidad", de una Proposición de ley por la que se deja de considerar a los animales como cosas y, en su lugar, son reconocidos jurídicamente como seres vivos dotados de sensibilidad.

Una propuesta, como ha destacado Zúñiga, "que partió del PP, lo que nos hace pensar que quizá este partido va introduciendo cambios en su concepción de todo el tema animal, de manera que esta vez, podría votar a favor de nuestra moción".

Como se indica en la moción, "mientras se aprueban las distintas ordenanzas y el resto de la normativa, no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo en los circuitos que establecen regularmente algunos circos y otros espectáculos que todavía utilizan animales salvajes en cautividad", que "sufren un continuo maltrato".

Así, se apuntan situaciones como "extirpación de garras y dientes, sometimiento a crueles entrenamientos basados en el maltrato físico que incluyen restricción de agua y comida, garrotes, palizas, todo para que el animal realice o adopte una postura antinatural". "Son tenidos como propiedad, esclavizados, cosificados y expuestos para entretenimiento", ha criticado Zúñiga.

En sus palabras, "son seres privados de libertad, bien porque hayan sido capturados en su medio natural o porque hayan ya nacido en cautividad", y que, además, "viven en unos espacios muy pequeños, con movilidad muy reducida y sin posibilidad de actuar según su naturaleza". A ello ha sumado que "el transporte no se hace muchas veces de manera correcta".

Se considera que, aunque se trata de espectáculos que se dirigen en su mayoría a los niños que desconocen a los maltratos tras este tipo de circos y que se sienten atraídos por poder ver en vivo a estos animales, "los adultos deben ser conscientes del sufrimiento que estos espectáculos implica".

"En todo caso -añade-, es responsabilidad de las administraciones públicas velar porque ciertos espectáculos no existan", porque, para Zúñiga, "hay alternativas al circo con animales, es posible, hay circos con gran calidad que no cuentan con animales, no tiene porqué desaparecer".

Por todo ello, en la moción se reclama "declarar a Logroño ciudad libre de circos con animales y atracciones de feria con animales, prohibiendo la instalación de circos y espectáculos que hagan uso de estos", un acuerdo que piden entre en vigor "para las próximas fiestas de San Bernabé 2018".

Además, en la moción se pide también "explorar y fomentar espacios participativos para la búsqueda de actos alternativos que no impliquen la utilización de animales en los mismos". Por último, se emplaza a dar traslado de este acuerdo "al conjunto de colectivos sociales, animalistas y ecologistas del municipio, así como al Gobierno de La Rioja".

El concejal de Cambia ha anunciado, por último, que "con el fin de tener también un espacio educativo", se ha organizado una charla, este próximo miércoles 10, a las 18,30 horas en el salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona con la activista por los derechos de los animales Carmen Ibarlucea.

Consulta aquí más noticias de La Rioja.