El Gobierno de Cantabria sigue en la idea de reclamar la deuda del Estado en vía judicial

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de la prensa el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha señalado que el Gobierno de Cantabria espera, "realmente con poca esperanza, pero bueno, que el Gobierno lo pagara sin necesidad de ir a la vía contencioso administrativa, pero si no hay más remedio, habrá que ir al juzgado".

"La reclamación se planteó desde el Servicio Cántabro de Salud y no tengo noticia de que haya habido respuesta; es más, si no me equivoco, estamos ya a punto o ha transcurrido por días el plazo para contestar, por lo que probablemente de manera inmediata se proceda a analizar y a presentar el oportuno requerimiento para presentar las acciones en vía administrativa", ha señalado.

Para De la Sierra, pese a las declaraciones que llegan de Madrid, "todo el mundo es consciente que es una cantidad debida a Cantabria y no pagada".

