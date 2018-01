C-LM exige a Montoro que deje de tomar como "rehenes" a las comunidades autónomas y apruebe los Presupuestos del Estado

"Somos una región que sí tiene aprobados los presupuestos, en vigor desde el 1 de enero de 2018, y por lo tanto, Castilla-La Mancha ha hecho los deberes", ha señalado Hernando durante su participación este lunes en las Fiestas de Moros y Cristianos de Valverde de Júcar (Cuenca).

"El Gobierno de Castilla-La Mancha está siendo serio. Ha cumplido con lo que tiene que cumplir. Tiene el presupuesto en vigor, y ha sabido negociarlo y aprobarlo, y lo que tiene que hacer el Gobierno de España, en lugar de tener a las comunidades autónomas como rehenes en materia de financiación, es aprobar unos presupuestos que sean buenos para el conjunto de España y también para las comunidades autónomas", ha explicado.

El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha reclamado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "haga también los deberes" y apruebe su presupuesto porque "lo que no podemos permitir, y no vamos a tolerar, es que el señor Montoro quiera retener las entregas a cuenta, el dinero que se nos debe, porque dice que no tiene presupuesto".

"Por esa misma regla de tres, tampoco habría que hacerle caso y suspender las normas de Montoro, los objetivos de déficit y el estrangulamiento financiero al que nos somete el Gobierno de España", ha denunciado Hernando, que ha recordado que la retención de estas entregas a cuenta correspondientes al sistema de financiación autonómica para 2018 se suman a otras "deudas históricas" como los 350 millones de euros en materia de Dependencia.

"El Estado del Bienestar en nuestra región depende de que el Gobierno de España haga los deberes al igual que lo ha hecho ya el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha apostillado.

TRADICIONES Y TURISMO

Nacho Hernando ha asistido los actos del Día del Santo Niño que se festejan en Valverde de Júcar con motivo de sus Fiestas de Moros y Cristianos, y en los que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad conquense, Álvaro Cárcamo.

En este contexto, Hernando ha puesto de manifiesto los buenos datos de turismo que mes a mes se producen en la región y ha asegurado que "son unos datos excelentes", ya que en el último año Castilla-La Mancha ha registrado 1,5 millones de pernoctaciones y 4.200 personas más afiliadas al sector del turismo, un sector que el Gobierno regional quiere afianzar destinando este año en los presupuestos de 2018 un 61 por ciento más, "alcanzando los casi 10 millones de euros".

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Valverde de Júcar son consideradas como una de las más antiguas de cuantas se celebran en España y de las más tempranas del calendario. Están declaradas de Interés Turístico Regional desde el año 1.990 y el interés tanto del Gobierno regional como del Ayuntamiento de la localidad, como así lo han manifestado tanto el portavoz del Ejecutivo regional como el alcalde, son que en un futuro próximo estén declaradas de Interés Turístico Nacional.

