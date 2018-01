¿Llegará a celebrarse en España el día internacional de viajar sin pantalones en el Metro?

La iniciativa de viajar cada 7 de enero sin pantalones en el Metro nació en Nueva York en 2002. Sus impulsores fueron un grupo de performance artística y de humor conocido como Improv Everywhere.

Este evento global se celebra ya en cerca de una treinta de ciudades de todo el mundo. El objetivo no es otro que divertirse y arrancar una sonrisa a los otros viajeros del metro, según los organizadores.

Dicho evento tiene como título 'No Pants Subway Ride' y consiste simplemente en ignorar las temperaturas gélidas y lanzarse a la red de Metro sin llevar pantalones. Una iniciativa que las redes sociales han dado nuevo impulso.

Las reglas son simples: evitar la ropa interior provocativa, intentar mantenerse serios durante el viaje y no molestar a ningún otro pasajero del metro.

En Berlín, por ejemplo, decenas de personas quedaron mediante Facebook y, pese a las temperaturas gélidas, los jóvenes que decidieron sumarse al espectáculo se dieron cita en la estación de Frakfurter Allee y emprendieron viaje tras guardar sus pantalones en bolsos y mochilas.

The #NoPantsSubwayRide took place yesterday https://t.co/ODKZMfVG1H via https://t.co/cPxVeuDJkk

The cold Sunday did not deter some brave New Yorkers from baring their legs for the annual #NoPantsSubwayRide https://t.co/VFpOEF3uhf pic.twitter.com/20Jju3Wew5