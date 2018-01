Miles de motoristas acudirán los próximos 15 días a La Leyenda, Pingüinos y Motauros, con sendos homenajes a Nieto

En concreto, el próximo fin de semana, entre los días 11 y 14 de enero se desarrollará en Valladolid la 35 edición de Pingüinos y en la localidad segoviana de Cantalejo y los municipios La Leyenda Continúa, mientras que del 18 al 21 será Motauros la que tenga lugar en Tordesillas.

En el caso de Pingüinos 2018, la organización se marca como objetivo los 30.000 inscritos en su segunda edición en la parcela de la Antigua Hípica Militar y en la aneja de los Padres Paúles.

La XXXV edición se celebrará en Valladolid del 11 al 14 de enero y espera este año contar con la presencia de 30.000 moteros en una zona en la que este año se han llevado a cabo mejoras que han consistido en asfaltado, compactación, alumbrado público y culminación del vallado.

También se han acondicionado las explanadas y en la parcela perteneciente a los Padres Paúles, donde se ha mejorado la zona de aparcamiento, se ha perfilado y mejorado pendientes y completado la extensión de material procedente del fresado de las campañas de aglomerado.

La concentración motera invernal recupera la ruta que se celebrará el viernes y que llegará, como ya se hizo en ediciones anteriores, hasta Mojados. Además, como es habitual se celebrará el tradicional desfile de antorchas, la noche del sábado 13 de enero, en el que se recordará a los motoristas fallecidos.

En esta edición los Pingüinos de oro, el galardón con el que Turismoto premia a personalidades distinguidas del ámbito de las dos ruedas a motor, recaerán en el zamorano campeón del mundo de Motociclismo en "12 más una" ocasiones, Ángel Nieto, recientemente fallecido, para lo que se contará además con un bonito homenaje al que asistirá parte de su familia y que servirá para recordar a uno de los grandes maestros del motociclismo español.

Además del homenaje en la Casa Consistorial, que se celebrará el sábado tras el desfile de antorchas y en el que estarán los dos hijos de Nieto, Pablo y Gelete, así como su sobrino Fonsi, habrá otro acto en la campa de Pingüinos, donde se quemará una falla en homenaje al campeón a medianoche.

Además, habrá galardones para la piloto Ana Carrasco, la primera mujer en ganar una prueba mundialista, o Joan Mir, joven piloto balear que este año ha logrado cosechar su primer campeonato del mundo de Moto3.

No faltarán las exhibiciones de acrobacias y el desfile de banderas, en la mañana del sábado 12, en el que se espera una presencia masiva de motos por las principales arterias de la ciudad.

Todo ello se completará con un programa de actuaciones musicales que amenizarán la concentración, con la participación de Mojados el jueves 10; Los Pichas y Trogloditas el viernes 11; y la frontera el día 12; y con degustaciones gastronómicas como los tradicionales caldos, cafés y el desayuno 'pingüinero', del que se suelen repartir unas 30.000 raciones.

LA LEYENDA

El mismo fin de semana, del 12 al 14 de enero, se desarrollará La Leyenda Continúa, una cita que también congrega a miles de motoristas y que ha accedido al calendario de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) como prueba puntuable para el trofeo de turismo de ese organismo, la única española.

En el acto que se ha desarrollado este viernes en la Casa del Sello, Parellada ha reiterado que esta concentración es la que prefieren "los buenos, los auténticos, los que vienen de lejos y acampan", frente a la "competencia" de otras concentraciones invernales.

Además, el recuerdo de Ángel Nieto marcará varias de las actividades de la programación de este año. De hecho, el cartel incluye un "guiño" al piloto fallecido. El Día de las Antorchas, en Cantalejo, una lucirá en su honor, se guardará un minuto de silencio, se soltará un centenar de farolillos y se espera la presencia de su hijo, Pablo Nieto.

Después de que en 2017 se hayan congregado en torno a 7.000 moteros en la cita segoviana, la organización está preparada para albergar hasta 10.000.

Entre los pueblos amigos de la concentración repiten Turégano y San Pedro de Gaíllos, que centrará la mañana del viernes, con visitas a su iglesia y al museo de paloteo y con una degustación de sopas de ajo. Por la tarde, el castillo de Turégano servirá de escenario al saludo a los moteros del mundo.

El sábado por la mañana, los participantes podrán visitar Sacramenia, donde tendrá lugar una exhibición de 'stunt', a cargo de Emilio Zamora, en una reedición de la edición del año pasado en Sepúlveda. Y por la tarde, la visita se propone a la capital segoviana, con una fotografía conjunta de los moteros a los pies del Alcázar.

MOTAUROS

Estados dos citas precederán a la que albergará la localidad vallisoletana de Tordesillas, la décimo octava edición de Motauros, que se desarrollará bajo el lema 'Como tú lo vives' entre los días 18 y 21 de enero, también con un especial recuerdo al fallecido Ángel Nieto.

Durante estos días miles de motoristas (el año pasado se inscribieron unos 14.000) acudirán a Tordesillas, donde la cita motorista conjuga la pasión por las dos ruedas y la música.

A la cita acudirán los pilotos Alberto Enríquez Ortega y Eitán Gras Cordón, vencedores en ambas categorías de la Cup Dani Rivas, proyecto que Motauros apoya desde el principio y que surgió tras el fatídico accidente del piloto de SBK Dani Rivas en el circuito de Laguna Seca.

Asimismo se contará con una charla en el Salón de Actos de Tordesillas el sábado, 20 de enero, a las 18.30 horas, del autor de la biografía de Ángel Nieto titulada 'Las Curvas de la Vida', Tomás Díez- Valdés, y en general toda la edición irá dedicada al campeón 12+1, con el pin conmemorativo, pegatina, excursión a su ciudad natal, Zamora y el encendido de las antorchas por parte de sus hijos. Asimismo habrá una pancarta gigante que lucirá los días del evento en la carpa principal.

A lo largo de estos días actuarán 'Hook' y 'Helia Brown & The Sugar Daddies' (jueves); 'Cruce de Caminos', 'El Drogas', 'The best of rock tribute' y el dj Sergei Rez (viernes); 'Mojinos Escozios' y el tributo a Fito y Fitipaldis 'Los Fiteros' el sábado, jornada en la que se celebrarán el 8º Festival de Música Motauros y el 11º Bike Show.

Entre algunas de las novedades está el nuevo servicio que supondrá poner a disposición de los inscritos las duchas de la Piscina Municipal, una cafetería con ludoteca para los más pequeños.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.