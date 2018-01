La empresa Codespace se implanta en Málaga como centro de formación de alto nivel en la industria tecnológica

La formación que ofrecen, según ha establecido el CEO de la empresa, José Manuel Ezquerra, está adaptada a campos que no existen actualmente de forma presencial en Málaga o Andalucía y desde su implantación en Málaga, el pasado mes de octubre, ha formado a más de 50 programadores.

Así, Ezquerra ha asegurado que se trata de un proyecto "pionero" en Málaga y que, debido a la "buena acogida" que han tenido, "vamos a llevarlo a varias ciudades españolas y tres países de Latinoamérica".

En cuanto a los cursos que ofertan, están divididos en dos tipos: 'Bootcamps codespace' y 'Bussines code courses". El primero se trata de una iniciativa con la que comenzarán el próximo 26 de enero y, durante 20 semanas, se encargarán de formar a un total de 15 personas como desarrolladores 'Full Stack Web'.

"A este puede acceder cualquier persona, aunque no tenga formación previa", ha asegurado el CEO de Codespace, "pues formamos de cero a cien y, por tanto, cualquiera podrá convertirse en un profesional en cuestión de meses".

A pesar de esta libertad para acceder al curso, Jair Lozano, business development manager de Codespace, ha especificado que se pasa "un filtro" con una entrevista con la que, además de la actitud de trabajo y ver el "aprovechamiento" que la persona va a hacer de este, "comprobamos el nivel de inglés", ya que "las empresas lo demandan cada vez más" porque "o bien se trabaja en inglés o se programa en inglés", ha asegurado.

El número reducido de plazas se debe a una cuestión de productividad, ha afirmado Ezquerra, al tiempo que ha añadido que la formación será de "forma intensiva durante ocho horas y media al día". El motivo de estos cursos, ha insistido, está en que "hay una carencia total de desarrolladores con este perfil".

En este sentido, ha explicado que "la industria va más rápido que cualquier estudio reglado". Así, ha aclarado que "aunque la universidad tiene una formación de calidad, tienen unos planes que no van lo suficientemente rápido para dar respuesta a la tecnología".

Por su parte, Lozano ha indicado que hay que tener en cuenta que "la programación es para cualquier persona", se trata de "una necesidad real, no es un 'boom'". "La tecnología no es una opción, es una realidad", ha sentenciado Ezquerra en la misma línea.

Así, han insistido en que se requieren "millones de trabajadores en entornos digitales y esos profesionales no existen". Por ello, el CEO ha asegurado que se trata de un sector con "paro cero". Y el motivo de que "no haya paro, es que no hay profesionales, y los que hay saltan de una empresa a otra".

Ante esta carencia, Codespace ofrece una respuesta con su formación. Por ello, ha establecido Ezquerra, "estos cursos tienen compromiso de contratación", ha asegurado, añadiendo que "no se trata de prácticas, sino de trabajos reales" ya que, incluso antes de haber comenzado el curso, ya han estado en contacto con empresas que requieren de 15 programadores en concreto. Por lo que la contratación

de aquellos que realicen el curso, "será del cien por cien", ha asegurado.

Además, durante el presente año realizarán otros 'bootcamps' para desarrollar videojuegos o aplicaciones móviles, según han especificado. Aunque la oferta dependerá "de las necesidades del mercado, a las que nos vamos adaptando".

CURSOS ESPECÍFICOS

Por otro lado, los 'Bussines code courses", de los que ya han realizado siete desde que comenzara a funcionar la empresa en el mes de octubre, está dirigido a programadores en activo ya que "los demandan las propias empresas".

Estos, "tienen unas tecnologías y unos lenguajes de programación muy específicos" y permiten, ha afirmado el CEO, "un reciclaje permanente", por eso "las propias empresas becan a sus profesionales, para que vuelvan reciclados".

En cuanto a la demanda que existe de programadores, Ezquerra ha asegurado que se han convertido "en unos profesionales muy mimados", al tiempo que ha reconocido que "la visión de la figura del programador encerrado en un sótano se ha acabado". Ahora, ha apuntado, "se demandan también idiomas y actitud".

En este sentido, han insistido en que "de los cuatro millones de profesionales que se necesitarán en unos cinco años, España solo va a producir 400.000 titulados en universidades, lo que no significa que tengan los conocimientos que requiere la industria". Por ello, desde Codespace han asegurado que "ofrecen una formación acorde a la velocidad que requiere la tecnología".

Codespace, ubicada en la capital malagueña, además, forma parte desde el pasado mes de diciembre de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE).

