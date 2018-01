El 31% de los murcianos recibieron más de un regalo no deseado la pasada Navidad

El 31 por ciento de los murcianos recibieron más de un regalo no deseado la pasada Navidad, según el estudio global 'Tendencias de consumo en Navidad' elaborado por la consultora TNS1 para eBay.

Según el estudio, el 42 por ciento de los encuestados afirma quedárselos, un 26 por ciento afirma cambiarlos y el 10 por ciento prefiere hacer Regifting, una práctica que consiste en vender estos regalos poco acertados para obtener un dinero extra. Una tendencia que sigue ganando adeptos año tras año.

Practicar Regifting es una manera sencilla de obtener un dinero extra para comprar aquello que realmente deseas, así lo certifica un 65% de los muricanos. Por el contrario, el 34 por ciento prefiere comprar regalos para otras personas. Concretamente los encuestados pretenden obtener 126 euros de media a través de Regifting.

El motivo más repetido por el cual el 47 por ciento de los encuestados no se atreven a vender los regalos no deseados es de carácter cultural, pues existe la creencia de que es un gesto desconsiderado para la persona que ha realizado el regalo. Por este motivo, un 36 por ciento de los encuestados declara que vendería más regalos de Navidad no deseados si alguien realizara esta transacción por ellos.

Curiosamente, al 56 por ciento de los encuestados lo que realmente les molestaría es que vendieran su regalo para comprar otro para otra persona, no el hecho de que lo vendan y donen el dinero a alguna asociación, tal y como afirma un 32 por ciento de los murcianos.

En palabras de Mónica Pérez, directora de comunicación de eBay en España "cada vez hay más murcianos que practican Regifting a través de plataformas como eBay, que facilitan a los usuarios obtener un dinero extra para invertirlo en un artículo que realmente les guste, y a la vez poner estos regalos a disposición de otros para quienes puedan ser el objeto perfecto. ".

A pesar de que en los últimos años ha ganado terreno la celebración de las fiestas navideñas con un viaje fuera de nuestras fronteras, más de un tercio de los murcianos (37%) sigue apostando por una Navidad tradicional, rodeados de seres queridos. Preferimos decorar el hogar con el tradicional árbol de Navidad (49%), el nacimiento (46%) y jugar con la iluminación (34%) y la decoración artesanal (15%).

Como curiosidad, la peor etiqueta a la hora de recibir un regalo es no mostrar aprecio a la persona que te lo ha regalado (46%), un regalo inapropiado (44%) y que el regalo sea el mismo del año pasado (33%) Y por supuesto, para más de la mitad de los murcianos, un 54%, considera importante que el regalo esté envuelto como muestra de cariño y consideración.

