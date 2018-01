El cantante Chiquetete la lía mientras asistía como rey mago en un colegio de Sevilla

"No se puede hacer eso delante de los niños", decía ayer la periodista Lydia Lozano en el programa Sálvame después de contar en exclusiva la anécdota de esta jornada de Reyes Magos.

Lozano se mostraba contrariada este pasado viernes porque el cantante gaditano Antonio José Cortés Pantoja, más conocido en el mundo del espectáculo como Chiquetete, había acudido a un colegio de Sevilla representando a un rey mago y, en mitad del acto, decidió desvelar su verdadera identidad.

"Me preguntaba yo si estábais contentos con esos juguetes porque yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres cantando", se le ve diciendo en el vídeo que circula ya por las redes sociales, una vez se había quitado la barba blanca.del rey Melchor.

"Yo soy cantante. Yo soy Chiquetete. Un señor que canta 'La Cobardía'". Dicho esto, se puso a tararearla enfrente de los niños que asistían al acto.

Chiquetete la lía parda.



Es Rey Mago en un colegio infantil religioso de su pueblo (Carmona) y en media actuación, se quita la barba y la corona para cantar y decir que él no es Rey, que él es Chiquetete. pic.twitter.com/AYNNNToZy4 — M (@casasola89) January 5, 2018





Los usuarios de las redes sociales se han dedicado a hacer chanzas toda la noche de Reyes por este episodio protagonizado por el artista gaditano, nacido en Algeciras hace 69 años y que es primo de la también cantante Isabel Pantoja.

Estas son algunas de las bromas que se han podido leer en Twitter.



qué fuerte que britney spears sea en verdad chiquetete pic.twitter.com/jYzEVBzNx2 — Isomaeru (@Timainas_) January 6, 2018

Chiquetete explicando las hipotecas a tipo fijo. pic.twitter.com/2Oh0rws6uJ — Alter Ado🦍 (@Al_terado) January 5, 2018

A ver quién duerme ahora sabiendo que va a venir Chiquetete — Concejala D Festejos (@Concejajala) January 6, 2018

Niño grabado mientras Chiquetete se quitaba la barba... pic.twitter.com/NVsGUZFFkd — Nautilus (@NautilusAM) January 6, 2018

Bart, no quiero asustarte pero ES POSIBLE QUE HAYA ENTRADO EN CASA CHIQUETETE pic.twitter.com/OOCdH7wCYA — Yani 🌹 (@yanirritiwi) January 6, 2018

Cuando te levantas a ver si han llegado los reyes y te encuentras con Chiquetete pic.twitter.com/ZPJFMUoctE — Susu (@susumar1996) January 5, 2018