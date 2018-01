El PSOE exige al Gobierno central que actualice las pensiones en relación con la subida del IPC

Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha asegurado que los hogares de la provincia "sufren cada vez más pobreza energética y a la mayoría les cuesta mucho afrontar los recibos de la luz".

El presidente de los socialistas malagueños ha asegurado que el precio de la electricidad ha aumentado cerca de un diez por ciento, el del gas butano seguirá subiendo durante los próximos días y el del gas natural experimentará un incremento del 6,2 por ciento, además de subidas en las tarifas de las compañías de teléfonos móviles y carburantes.

"No puede ser que todo suba y las pensiones apenas lo haga", ha señalado Bernal, quien ha apuntado que en el PSOE "no estamos de acuerdo con la reforma de las pensiones del PP de 2013, no estamos de acuerdo con que no se consensuara dentro del Pacto de Toledo y seguiremos reivindicando un acuerdo entre los agentes políticos, sociales y económicos para que las pensiones se actualicen según lo que sube el IPC".

Bernal ha asegurado que el PSOE será "reivindicativo con el sistema público de pensiones" para lo cual apoyará las movilizaciones que organicen los sindicatos.

Por otra parte, ha señalado que su formación considera "insuficiente" el acuerdo que han alcanzado el Gobierno central, sindicatos y patronal para incrementar el salario mínimo en 2018. "Los socialistas somos más ambiciosos con el incremento del salario mínimo, como ya hemos trasladado a los sindicatos", ha agregado.

Bernal ha recordado que la propuesta del PSOE es elevarlo hasta los 1.000 euros en 14 pagas de forma gradual en 2020, lamentando que "el 42 por ciento de los trabajadores de la provincia no cobra el salario mínimo".

El presidente de los socialistas malagueños ha señalado que el PSOE "defiende que el salario mínimo alcance el 60 por ciento del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, y pedimos la convergencia efectiva con Francia y Alemania, países en los que el salario mínimo está en los 1.480 y 1.498 euros, respectivamente".

