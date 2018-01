Cristina Pedroche valorará dar las Campanadas por el "sufrimiento" que le producen las críticas

Tan solo tres días después de despedir el 2017 en la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote, la presentadora vallecana se desahogó en el programa Zapeando y declaró no estar segura de querer repetir la próxima Nochevieja.

Ya es habitual que las críticas y la polémica rodeen a Pedroche y a su esperado vestido, pero en esta ocasión, la presentadora podría haber llegado a su punto máximo de tolerancia.

Frank Blanco, presentador de Zapeando, le preguntó por aquella noche y la presentadora respondía que "el vestido está perfecto, tal y como nos lo imaginábamos. Pero llevo tantos meses viéndolo que ya estoy pensando en el siguiente".

Sin embargo, podría no repetir por quinta vez para las Campanadas de Fin Año, "Es pronto para hablar de eso. Pero hay que estudiar y valorar si la cadena quiere y si me compensa todo el sufrimiento, todas las críticas que recibo. Si me compensa el volverme loca como me estoy volviendo".

A los comentarios negativos sobre su aspecto y su atuendo, se suman las críticas por declararse "feminista" y el mensaje que lanzó como deseo de 2018. Cristina Pedroche pidió un año libre de violencia de género y recordó que "'no es no' y nos queremos vivas".

Su balance de las Campanadas de este año es agridulce: "Para que me entendáis, es una mezcla de ilusión y tensión. Estoy creando mucha expectación, pero también siento muy cerca la atenta mirada de los que tienen ganas de criticarme o de los que simplemente se quieren hacer eco de algunas críticas en sus medios periodísticos o, mejor aun, están deseando inventarse cosas", se desahogaba con sus compañeros de Zapeando.