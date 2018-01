Ayuntamiento de Barakaldo se personará como acusación popular en el caso de la menor agredida sexualmente

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) se personará como acusación popular, junto a la Asociación Clara Campoamor, en las diligencias judiciales que se abran por el caso de la menor de edad que denunció una violación del pasado 29 de diciembre ocurrida en un trastero de la zona de El Carmen. Pedirán una orden de alejamiento para los presuntos agresores hasta que finalice la condena, y asegurar su internamiento "más allá de la mayoría de edad".

La alcaldesa, Amaia del Campo, que ha comparecido en rueda de prensa acompañada por la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha indicado que el objetivo de la personarse como acusación popular por parte del Ayuntamiento como no es otro que "la defensa de los derechos de esa menor", cuya familia también se ha personado en la causa.

Según ha considerado, es necesario que el Ayuntamiento y la Asociación Clara Campoamor "sumemos nuestros esfuerzos para tratar de blindar lo máximo posible los derechos de esta menor y tratar de que esté lo más protegida posible".

Del Campo ha explicado que solicitarán al juez que dictamine una orden de alejamiento para los cuatro presuntos agresores, que ya se han entregado a la Fiscalía de Menores y están ingresados en un centro de Zumarraga, durante el cumplimiento de la condena que se les imponga, de forma que, en caso de que dispongan de permisos para visitar a la familia "impedir que puedan acercar a víctima".

Además, la acusación también instará al juez a que revise la condena impuesta a los agresores una vez alcancen la mayoría de edad, con el objetivo de que cumplan "íntegramente la medida que el juez acuerde". Del Campo ha recordado que, en este tipo de casos en los que los juzgados son menores, "podría ocurrir que una vez alcanzan la mayoría de edad salen a la calle, a pesar de que su condena no haya finalizado".

"Queremos garantizar que eso no ocurra, estaremos pendientes de cuando se produce ese momento, para pedir la revisión y garantizar que cumplan íntegramente la medida que se les impongan", ha insistido, para añadir que "el trabajo que realizamos desde las instituciones no sirve de nada si el sistema judicial no funciona también y aplica las medidas que tiene que aplicar para acompañar a las víctimas".

Por su parte, Blanca Estrella Ruiz ha adelantado que la Asociación Clara Campoamor, con el apoyo del Ayuntamiento de Barakaldo, va a instar al Congreso de los Diputados a una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Judicial para adaptarlo al Estatuto de la Víctima y a Normativa Europea", con la finalidad de que se condene a los agresores menores de edad y que cumplan su condena en el sistema de adultos, una vez cumplida la mayoría de edad, porque "somos Europa y para esto también queremos serlo".

Ruiz ha pedido que se trate con "dignidad y respeto a las víctimas, sean menores o adultas", y ha lamentado que en el caso de Barakaldo, la víctimas se pregunta "para qué ha denunciado" porque dos de los presuntos agresores "con 17 años al año que viene están en la calle".

La representante de Clara Campoamor, que ha destacado la implicación de la alcaldesa de Barakaldo, ha insistido en la necesidad de modificar la ley de responsabilidad penal del menor, de forma que se adapte a los cambios introducidos en la Ley de Protección a la Infancia y el Estatuto de la Víctima. Éste último, ha recordado, recoge que las asociaciones o instituciones especializadas o que representen los derechos de la infancia se podrán personar en los casos con el de Barakaldo, "y a ello nos vamos a agarrar para personarnos".

PUNTOS NEGROS

Por otro lado, la alcaldesa ha recordado el trabajo realizado en el municipio para la eliminación de puntos inseguros en la ciudad. "Nos implicamos trabajando duro en la eliminación de los puntos inseguros, en la puesta en marcha de iniciativas que fomentan la educación en la igualdad, y en asegurar la presencia policial en las zonas potencialmente inseguras", ha destacado, para advertir de que "todo esto no vale de nada si después el sistema judicial no acompaña con sus medidas de protección" en casos como la agresión denunciada por esta menor.

Del Campo ha señalado que desde 2015 se ha trabajo con las asociaciones de mujeres y vecinos del municipio en la Mesa de Puntos Inseguros, poniendo sobre la mesa los espacios y zonas que los participantes consideraban inseguros y "tomando medidas para su desaparición".

Así, ha indicado que "se ha logrado eliminar dos túneles subterráneos, uno de ellos en el propio barrio de El Carmen donde tuvo lugar la agresión sexual, otro en Burtzeña y un tercero se eliminará próximamente en el barrio de Kareaga". Además, ha recordado que se han colocado cámaras de videovigilancia en el túnel de Lutxana, así como iluminación durante las 24 horas del día.

En el último trimestre del año, ha señalado, el Ayuntamiento de Barakaldo realizó tres recorridos con mujeres de la ciudad por los puntos inseguros, y se ha invertido cerca de un millón de euros en la mejora de la iluminación en la ciudad.

EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD

Por último, por segundo año consecutivo se ha puesto en marcha un programa de educación en la igualdad que recorre los colegios de la mano de Clara Campoamor mostrando a alumnas y alumnos la importancia de acabar con los roles y fomentando el respeto entre iguales.

"En los últimos años hemos hecho un esfuerzo por mejorar la iluminación y asegurar la presencia policial en las zonas que pueden generar sensación de inseguridad, pero ese tipo de medidas deben ir reforzadas por programas educativos que muestren a nuestras y nuestros jóvenes el respeto entre hombres y mujeres y que es intolerable cualquier manifestación de violencia machista", ha remarcado la alcaldesa.

Del Campo ha subrayado que la agresión a esta menor "se produjo en un espacio cerrado, no tiene nada que ver con puntos inseguros o seguros, sino con la educación", por lo que ha advertido que "instituciones y familias debemos seguir enfocando nuestros esfuerzos en ese sentido, en la educación por la igualdad".

Tras indicar que el personal jurídico del Ayuntamiento y el de Clara Campoamor ya se han puesto a trabajar en la presentación de la acusación popular conjunta, Del Campo ha dicho que "debe estar claro que esta alcaldesa y la ciudad a la que representa no va a tolerar este tipo de conductas". "Si alguna persona se acerca a nuestra ciudad con la intención de cometer una agresión como ésta que sepa que va a encontrarse al Ayuntamiento y con los barakaldeses enfrente", ha remarcado.

