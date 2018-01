El delegado del Gobierno de C-LM pide a Ruiz Molina que "deje de llorar" por la carta recibida por parte del Ministerio

Gregorio ha dicho que el Gobierno de Castilla-La Mancha no baja los impuestos porque "se dedica a otras cosas", añadiendo que esta carta "es una recomendación que se hace a algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha" y es por ello que desde el Gobierno de España se avisa porque "no se están haciendo bien las cosas y no se están haciendo bien los deberes".

El delegado del Gobierno ha asegurado, a preguntas de los medios, que a veces se envían notificaciones avisando de lo que "se tiene que hacer"; en el caso de Castilla-La Mancha "las noticias son muchas" porque "no se está haciendo bien el trabajo continuamente". A ello, ha añadido que a nivel estatal "se está saliendo adelante, creando más trabajo", por una política "muy acertada" del Gobierno de Mariano Rajoy, y Castilla-La Mancha "debería empezar a hacer también estos deberes".

En cuanto a las convocatorias de oposiciones para Policía Nacional y Guardia Civil, Gregorio ha dicho que "durante unos años no ha habido convocatorias y evidentemente ha habido una bajada de efectivos", pero que "desde hace dos años ya se están haciendo convocatorias públicas".

"El Gobierno de España está trabajando en ello y si los Presupuestos Generales para el 2018 se aprueban, la nueva convocatoria pública seguirá siendo importante, como fue la del pasado año", ha aseverado Gregorio, a lo que ha sumado que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, está trabajando en "la equiparación salarial", que se va a producir "en un futuro muy próximo".

CABALGATAS DE REYES

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones durante su visita al Belén de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha, donde ha querido resaltar que este viernes, de cara a las cabalgatas de Reyes Magos "se han tenido muchas reuniones de coordinación y colaboración con los ayuntamientos y las policías locales", para "que no haya ningún problema".

"Se ha coordinado a través de las Juntas Locales y la Policía Nacional para que la seguridad en estas grandes aglomeraciones que este viernes vamos a tener en toda Castilla-La Mancha transcurran con la normalidad que queremos y con alegría para los niños de la región, por lo tanto todo está preparado", ha concluido Gregorio.

