Las asociaciones de Mérida ultiman sus carrozas para la Cabalgata de Reyes adelantada a este jueves

En declaraciones a Europa Press Televisión, los responsables de dos de estas carrozas, el presidente de la Asociación Cultural Opolorum y su homólogo de la Federación de Peñas del Mérida AD, Manuel Pérez y Juan Manuel Pacheco, respectivamente, se han mostrado favorables a que se adelante el día de la Cabalgata ya que después del trabajo hecho, que por la lluvia no pudiesen salir les "parte el alma".

"A mí me parece fabuloso, por un día (de adelanto) para los niños no pasa nada, al contrario, tienen que disfrutar que es su día también", ha aseverado Pérez, al tiempo que ha añadido que "es una pena después del trabajo que se ha hecho, no pueda salir por el agua". "Lo veo de maravilla que salga un día antes que por eso no pasa nada", ha indicado.

Además, Pérez ha asegurado que "la mayoría" de los colectivos que prepara las carrozas se ha mostrado "de acuerdo" en que se celebre este jueves la Cabalgata de Reyes; algo que ha afirmado también Juan Manuel Pacheco, quien ha explicado que es algo que se propuso a través de un grupo en una red social en el que participan tanto la Concejalía de Festejos como diez de las carrozas participantes y votaron que "sí" al adelanto del desfile.

"La ilusión fundamental es para los críos y sería muy lamentable que no se pudiese sacar (la Cabalgata) por las inclemencias del tiempo, si podemos adelantarlo y darle la ilusión a los críos, mejor", ha manifestado.

La Asociación Opolorum ha elegido este año la temática de los Cazafantasmas para su carroza, la cual han elaborado durante dos meses unas 12 personas y sus montajes están hechos "sobre todo de madera" y también papel pintado, ha relatado Manuel Pérez.

Por su parte, la de la Federación de Peñas del Mérida A.D. tiene la temática del Soldadito de Plomo y la Bailarina, está elaborada con madera, poliespan y papel de periódico, y para confeccionarla han trabajado unas 12 personas durante dos meses, ha señalado Pacheco.

Consulta aquí más noticias de Badajoz.