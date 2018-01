Un muerto y dos heridos en un ataque con cuchillo en Irlanda

Un hombre ha muerto y otros dos han resultado heridos en tres ataques que se han producido sucesivamente este miércoles en la ciudad irlandesa de Dundalk, uno con un cuchillo y los otros dos con una vara de hierro, y que habrían sido cometidos por un mismo hombre que ya ha sido detenido.

En el primer ataque, un hombre japonés de 24 años ha sido apuñalado por la espalda en Avenue Road cuando se dirigía al trabajo y ha muerto al instante, según la cadena pública RTE.

Media hora después se han producido los otros dos ataques, con una vara de hierro, en otro punto de la ciudad, con el resultado de dos personas heridas, que han sido ingresadas en un hospital, aunque su vida no corre peligro.

Según el diario 'Irish Times' el presunto autor de los ataques es un adolescente egipcio, de 18 años, que llegó a Irlanda recientemente procedente del Reino Unido. Se encuentra arrestado en dependencias policiales.

"Un ataque terrorista es ciertamente una línea de investigación que estamos analizando", ha explicado el superintendente en jefe de la policía, Christy Mangan.

#Dundalk’s Avenue Road remains closed this evening following the fatal stabbing at around 9am today which Gardai are currently treating as a possible #Terror #Attack pic.twitter.com/QarchTG9py