La Sociedad Protectora de Málaga recoge en 2017 a más de 1.500 animales y da en adopción a más de 1.300

En cuanto a las adopciones, han explicado, la mayoría han sido nacionales: 802 perros y 247 gatos, mientras que las internacionales han sido de 176 perros y 13 gatos.

Por otra parte, han informado en un comunicado, que "desgraciadamente" han tenido que eutanasiar a 20 perros y 14 gatos. Asimismo, por muerte natural -edad o enfermedad- han fallecido 55 perros y 33 gatos.

De igual modo, han asegurado que han podido rescatar del Centro Zoosanitario Municipal a 194 perros y 58 gatos, "a pesar de la tremenda masificación que padece el refugio".

Además, han colaborado con la Policía Local, Bomberos, Seprona y Policía Nacional "salvando a 147 perros y 40 gatos". Por su parte, gracias al chip, "una asignatura que nos queda por aprobar", ya que los gatos "casi ninguno está chipado y los perros solo en un 65 o 70 por ciento", han localizado a las familias de 100 perros y cinco gatos.

Por otro lado, también han recogido a 109 animales entre hurones, conejos, tortugas, hámsteres, gaviotas y otras aves, soltando a estas últimas en las playas una vez recuperadas y anilladas, han informado.

La presidenta de la protectora, Carmen Manzano, ha pedido "conciencia y responsabilidad", ya que "tener un animal en casa no es obligatorio". Por ello, ha establecido que "si no eres capaz de verlo como un miembro más de tu familia, no lo tengas, no nos colapses más el refugio", ha sentenciado.

Manzano ha puesto en valor la obligación de chipear a los animales así como de esterilizarlos, pues recogen "camadas de perros y gatos lactantes que llegan helados y casi moribundos que muchas veces se nos mueren en las manos, mientras que su madre parirá una y otra vez hasta que no pueda más, y su dueño repetirá una y otra vez la misma jugada".

Por último, la presidenta de la Sociedad Protectora de Málaga ha lanzado un mensaje: "Adopta y no compres, que los amigos no se compran y cada animal que se adopta deja sitio para que podamos ayudar a otro. Piénsalo", ha concluido.

