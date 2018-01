Un total de 48 personas han fallecido en las carreteras de Baleares en 2017, las mismas que en 2016

Un total de 48 personas han fallecido en las carreteras de Baleares durante 2017, las mismas que en 2016, según han explicado este miércoles desde la Dirección General de Tráfico en la presentación del balance de siniestralidad en las carreteras españolas de este año.

A nivel estatal, son 1.200 personas las que han fallecido en 1.067 accidentes en las carreteras españolas. Se trata de 39 muertos más y 28 accidentes más que en 2016, lo que supone un incremento en ambos casos del 3%, según ha desvelado el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que ha presentado el balance. Este cómputo sólo tiene en cuenta los fallecidos en vías interurbanas.

Supone la peor cifra de víctimas mortales desde 2013, año en que se registraron 1.134 fallecidos, un 6 por ciento menos que en 2017. Serrano ha atribuido este ascenso en el ejercicio 2017 al "incremento importante" en el parque de vehículos y en los desplazamientos. Según ha señalado, se han registrado menos fallecidos en autopistas y más en carreteras convencionales (77 por ciento del total).

En todo caso, 2017 se convierte en el segundo año consecutivo en que se incrementa el número de víctimas mortales en las carreteras después de 14 años seguidos de descensos en los fallecidos, si se tiene en cuenta el cómputo a 24 horas. El número de fallecidos en las carreteras ya superó al del total de 2016 el pasado 19 de diciembre.

Desde 2004, la siniestralidad vial ha ido disminuyendo año tras año, hasta que esta tendencia se rompió en 2016, con 30 fallecidos más que en 2015. Además, desde hace dos décadas no se producían dos años consecutivos de aumento en las víctimas mortales.

Entre los fallecidos, se han incrementado el número de ciclistas, con 44 muertos frente a los 33 de 2016; motoristas, con 240 frente a los 214 de 2016, así como los registrados en furgonetas y turismos. Si bien, Serrano ha destacado que "una parte muy importante" de los ciclistas fallecidos correspondieron al primer semestre del año, antes de que se pusieran en marcha las Rutas Ciclistas Protegidas. De los 240 fallecidos en motocicleta, dos no utilizaban casco, al igual que ocho de los 44 ciclistas, pese a ser obligatorio en vías interurbanas.

MENOS HERIDOS HOSPITALIZADOS

Por el contrario, han descendido los fallecidos en el colectivo de los peatones, con 91 frente a 120 en 2016 (24 por ciento menos). También han bajado los heridos hospitalizados, un total de 4.887, 336 menos que en 2016 (un 6 por ciento menos).

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho poco antes de conocerse el balance, que la seguridad de la circulación debe siempre "una gran prioridad", durante la inauguración en Galicia de la ampliación de la capacidad de la AP-9.

EL 77% DE MUERTOS, EN VÍAS CONVENCIONALES

Por tipo de vía, el 77% de los fallecidos han tenido lugar en vías convencionales. Concretamente, perdieron la vida en este tipo de vías 792 personas (30 más que en 2016), lo que supone un incremento del 4%, mientras que el 23% restante de las víctimas mortales fueron en autovías, un 2% menos que en 2016. Estas cifras no incluyen los datos de Cataluña.

Asimismo, la salida de vía sigue siendo la causa de accidente mortal más frecuente, con el 41% de los casos, en las vías de alta capacidad, mientras que el 20% de los fallecidos tuvieron lugar en accidentes con colisión trasera y múltiple y el 15% en atropellos a peatones. En las carreteras convencionales, el 42% de los muertos se debió a accidentes en los que el vehículo se salió de la vía, mientras que un 28% se debió a colisiones frontales.

Según ha destacado Serrano, hay una serie de circunstancias que han contribuido a la siniestralidad de 2017. Entre ellas, se encuentra el aumento de la movilidad en 16,4 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 4,2% más respecto al año anterior. En total se han registrado 408,5 millones de desplazamientos durante 2017, lo que supone un incremento del 14,5% en los últimos cuatro años.

Además del aumento de la movilidad, durante 2017 ha habido un incremento del parque automovilístico, con 1.787.242 matriculaciones en 2017, llegando a 33 millones de vehículos. Pese a las nuevas matriculaciones, en 2017 la antigüedad media de los vehículos implicados en accidentes mortales se sitúa en 12 años para los turismos, porcentaje que aumenta hasta los 13,8 años en el caso de los turismos en los que viajaban los fallecidos.

LAS CAUSAS: UNA "COCTELERA"

Preguntado sobre los motivos por los que ha aumentado la siniestralidad vial en 2017, Serrano ha señalado que las causas son "múltiples, concurrentes y complejas", pues en el 90% de los casos se incumplen las normas de tráfico que, sumado a la falta de Educación Vial, y el envejecimiento del parque, forma una "coctelera". "Tenemos un país razonablemente seguro en términos de seguridad vial", ha tranquilizado, no obstante, Serrano, que ha recordado que España es quinta de Europa y octava en el mundo en siniestralidad vial.

175 FALLECIDOS NO LLEVABA EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Por grupos de edad, el que más ha aumentado el número de fallecidos ha sido el de 25 a 34 años, con un incremento del 37%, y el de 55 a 64 años, con un aumento del 16%. Asimismo, ha habido un descenso en las víctimas mortales en los mayores de más de 65 años. En cuanto a los niños (hasta 14 años), ha habido 21 fallecidos, tres más que en 2016.

Sobre las causas de los accidentes mortales, la más frecuente es la conducción distraída (32%). Según el director de Tráfico, se confirma así que la utilización del móvil al volante es una "lacra importante" y que no solamente preocupa a España sino a Europa y todo el mundo. Además de las distracciones están presentes la velocidad inadecuada (26%), el cansancio o sueño (12%), el alcohol (12%) y las drogas (11%).

Igualmente, el 24% de los conductores y pasajeros fallecidos en turismos y furgonetas (175) no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, 26 más con respecto a 2016, cuando hubo 149. "Es increíble que hayan fallecido 175 personas por no hacer uso de una cosa tan sencilla", ha lamentado Serrano, que ha destacado que el 79% era de nacionalidad española, cuando precisamente en España hay una "cultura bastante elevada" a la hora de utilizar este sistema de seguridad. Además, de los 16 niños fallecidos, cuatro no utilizaba ningún accesorio de seguridad en el momento del accidente. "Es una situación que nos preocupa".

En cuanto a comunidades autónomas, dos han tenido un importante descenso en términos absolutos: Galicia (29 menos) y Comunidad Valenciana (17 menos). Sin embargo, Castilla La-Mancha (19 más), Madrid (16 más), Cataluña (15 más) y Andalucía (14 más) han visto aumentado el número de fallecidos.

