Soraya Arnelas, Blas Cantó y Rosa se rinden ante la increíble actuación de Amaia de 'OT 2017'

La noche en la que Luis Cepeda abandonó OT 2017, la noche en la que Aitana se quedó sin lágrimas, Ana War se reafirmó como femme fatale al ritmo de Cabaret y Nerea y Agoney fueron nominados, fue Amaia, en el inicio del día de su 19 cumpleaños, la que acaparó la mayor de las atenciones.

Imágenes 1 Foto

La espectacular interpretación que hizo la joven navarra del tema Shake It Out, de Florence + The Machine, acompañada de una acertadísima y elegante puesta en escena, creó una atmósfera mágica que embrujó al público del plató, emocionó a los espectadores, desató pasiones en las redes y logró poner en pie a sus compañeros e incluso al jurado.

Mónica Naranjo no ocultó su emoción, y así se lo hizo saber tras la actuación. "Apoteósica, sublime, exquisita... la rehostia", le dijo. No conforme con eso, la artista ha vuelto a deshacerse en elogios hacia Amaia en Twitter.

No ha sido la única. Numerosos artistas y figuras conocidas de los medios de comunicación han caído rendidos a los pies de Amaia de España. Rosa López ya le ha cedido la corona a la joven. Blas Cantó reconoció haberse quedado sin palabras, e igual de impresionados se mostraron sus compañeros de Auryn Carlos Marco y David Lafuente.

El joven Manel Navarro dijo estar en shock y Soraya Arnelas lo tiene claro, Amaia debe ganar Operación Triunfo e ir a Eurovisión.

La actuación de esta noche de Amaia ha sido APOTEÓSICA 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/8cao6Sw8ZV — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 3 de enero de 2018

Amaia! Te acabas de ganas tu pase a la final

Esta si es la Amaia que va a ganar @OT_Oficial la que debería ir a Eurovision!

Bienvenida NUEVA AMAIA!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#OTGala9 — Soraya Arnelas (@SorayaArnelas) 2 de enero de 2018

Wow! Felicidades Amaia, hoy has hecho una actuación impecable. Me has dejado sin palabras. Espero que tengas una carrera brillante. 👏🏻@OT_Oficial #OTGala9 — Blas Cantó (@BlasCanto) 2 de enero de 2018

Estoy en Londres y acabo de ver la actuación de Amaia y OMG, pase lo que pase ya ha ganado el concurso #OTGala9 😮 — Carlos Marco (@CarlosMarco) 3 de enero de 2018

#OTGala9 @OT_Oficial Pero que bonito cantas Amaia darte la enhorabuena de mi parte y te deseo todo el éxito del mundo 🌎 pic.twitter.com/kEbBrdf4ss — Rosa López (@RosaLopez) 2 de enero de 2018

En shock con la actuación de Amaia.

Otro nivel.

❤️❤️ — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 2 de enero de 2018

Amaia, sobran las palabras... ARTISTAZA #OTGala9 flipante! @OT_Oficial