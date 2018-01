Cepeda, expulsado de la academia de 'Operación Triunfo' tras cinco nominaciones

Cinco nominaciones, y no pudo salvar más. El gallego Luis Cepeda se convirtió en el nuevo expulsado de la academia de Operación Triunfo después de estar un mes en la cuerda floja. El público prefirió salvar al otro nominado, Roi, a quien apoyó más de un 70% de los seguidores.

El jurado de OT se deshizo en elogios con las actuaciones de ambos. Cepeda apostó por cantar el tema de James Arthur Say you won't let go, mientras que Roi optó por versionar When I was your man, de Bruno Mars.

Por otro lado, Aitana se erigió como la favorita del público, dentro de una terna en la que estuvo acompañada por Alfred y Amaia. La joven catalana ya fue la más votada por los espectadores en la primera gala.

Solo quedan ocho concursantes dentro de la academia, y los nuevos nominados son Nerea y Agoney, después de que los profesores y los compañeros salvaran a Miriam y al propio Alfred, respectivamente.