Trump responde a Kim Jong-un: "Mi botón nuclear es más grande y poderoso...y funciona"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este martes las redes sociales para contestar al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien dijo tener acceso al botón nuclear "todo el tiempo", y advertirle de que él tiene un acceso similar, pero que en su caso es "mucho más grande y poderoso".

"El líder norcoreano Kim Jong-un acaba de decir que el 'botón nuclear está sobre su mesa todo el tiempo'. Puede alguien de su régimen agotado y hambriento decirle que yo también tengo un botón nuclear y que es mucho más grande y poderoso que el suyo, y además funciona", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

La afirmación de Trump se produce como reacción al mensaje de Año Nuevo en el que el líder norcoreano hizo gala de tener la capacidad de pulsar el botón nuclear en todo momento.

Kim dijo que la capacidad atómica norcoreana es una fuente disuasoria para Estados Unidos, que no se atreverá a iniciar una guerra ahora: "siempre hay un botón nuclear en mi escritorio", espetó. "Esto es una realidad, no una amenaza", afirmó también el líder norcoreano.

Corea del Norte ha mostrado su voluntad de iniciar conversaciones con Seúl para aliviar tensiones entre países

Esas declaraciones, sin embargo, no parecieron amilanar a un Trump que, además, hoy se jactó de que, a diferencia del armamento nuclear de Pyongyang, el de Estados Unidos "¡funciona!".

Este cruce de declaraciones se produce el mismo día en que Estados Unidos ha anunciado la posibilidad de impulsar nuevas sanciones a Corea del Norte, a pesar de que Corea del Sur ha propuesto a Pyongyang la celebración de una reunión de alto nivel, que tendría lugar el próximo 9 de enero.

Este encuentro, que aún debe ser aceptado por Kim Jong-un, sería el primero de este tipo en más de dos años entre los países vecinos y llegaría en un momento de especial tensión en la península coreana por el intenso desarrollo armamentístico de Pyongyang.

Los constantes ensayos nucleares realizados por el régimen de Pyongyang en los últimos meses han llevado a las Naciones Unidas a adoptar una serie de sanciones económicas.

Sin embargo, desde Washington la respuesta viene siendo más ambigua, puesto que si bien el Departamento de Estado no duda en apostar por la diplomacia para encontrar una salida al conflicto, desde la Casa Blanca el presidente Trump no descarta la vía militar.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!