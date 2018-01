Avalancha de críticas a un famoso 'youtuber' por subir un vídeo de una víctima de suicidio

El famoso youtuber de 22 años Logan Paul, que tiene más de 15 millones de suscriptores en la plataforma de vídeo, 10 millones de seguidores en Vine y casi 4 millones en Twitter, ha creado un gran revuelo tras subir un polémico vídeo en el que mostraba a un hombre ahorcado.

El joven, cuyo éxito le ha permitido crear incluso una marca propia de ropa, anunció la publicación como el "vídeo real más loco" subido jamás a su canal. "Creo que esto marca, definitivamente, un momento en la historia de YouTube", vaticinó, pero sin imaginar cuales serían las verdaderas consecuencias.

En el vídeo, se ve cómo Paul y varios amigos pasean por el bosque Aokigahara, situado en la base del monte Fuji, en Japón. Allí encuentran a un hombre ahorcado y se acercan a él. Aunque difuminó el rostro del cadáver, los comentarios del youtuber resultan estúpidos y frívolos.

Las críticas no se hicieron esperar y cientos de tuiteros no dudaron en atacar duramente la falta de sensibilidad y el mal gusto de Logan Paul. En cuanto se dio cuenta de la repercusión de su vídeo y del error que suponía, lo eliminó y publicó una disculpa en las redes.

"No lo ghago por vvisitas", aclaró en respuesta a muchas acusaciones. "Tengo visitas. Lo hice porque creí que podría crear un murmullo positivo en internet, no un monzón de negatividad. Esa nunca fue mi intención. He intentado crear conciencia en torno al suicidio y la prevención del suicidio, y si bien pensaba que si el vídeo salvaba una sola vida habría valido la pena, me equivoqué por la sorpresa y la conmoción, como se puede ver en el vídeo".

"A menudo pienso en el alcance que tengo, y ese gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por primera vez en mi vida me arrepiento de no haber manejado ese poder correctamente. Y no volverá a pasar", escribió.

Sin embargo, sus disculpas le han parecido insuficientes e incluso egocéntricas a mucha gente, lo que a dado pie a más críticas. Varias celebridades no han dudado en implicarse y arremeter contra el joven.

La actriz Sophie Turner, Sansa Stark en Juego de Tronos escribió: "Eres un idiota. No estás creando conciencia. Te burlas. No puedo creer lo auto-elogiosa que es tu "disculpa". No mereces el éxito (las visitas) que tienes. Ruego a Dios que nunca tengas que experimentar algo como ese hombre".

@LoganPaul You’re an idiot. You’re not raising awareness. You’re mocking. I can’t believe how self-praising your “apology” is. You don’t deserve the success (views) you have. I pray to God you never have to experience anything like that man did. — Sophie Turner (@SophieT) 2 de enero de 2018

El actor Aaron Paul, conocido sobre todo por su papel en Breaking Bad, fue aún más contundente con su mensaje: "¡Cómo te atreves! Me das asco. No puedo creer que tantos jóvenes te admiren. Muy triste. Espero que este último video los haya despertado. Eres pura basura. Simple y llanamente. El suicidio no es una broma. Ve a pudrirte en el infierno".

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



Ap — Aaron Paul (@aaronpaul_8) 2 de enero de 2018

Infinidad de personalidades estadounidenses con amplia presencia en las redes no han dudado en atacar duramente al youtuber.