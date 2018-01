El vehículo del 'Chicle' y los mensajes del móvil de Diana, claves en la resolución del caso

El caso de Diana Quer se ha resuelto a falta de una serie de diligencias. Criminalística de la Guardia Civil ha confirmado, a partir de las pruebas de ADN, que el cadáver encontrado en un pozo en la localidad de Rianxo corresponde a la joven madrileña desaparecida en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) en verano de 2016.

El cuerpo apareció "atado con bloques de hormigón" y "maniatado", tal como confirmaron desde la Benemérita. Además, desvelaron que el seguimiento a Enrique Abuín se inició en noviembre de 2016, pero que su detención se aceleró después de la denuncia de otra chica, en la localidad de Boiro, el pasado 25 de diciembre.

Con el Chicle detenido como autor confeso del asesinato de Diana, los coroneles Sánchez y Jambrina, encargados de la investigación, han explicado que tanto el vehículo del detenido como los mensajes enviados por la joven antes del suceso han sido claves en la resolución de un caso que han definido como "largo y muy complejo".

"Se estudian movimientos y se analizan mensajes que Diana ha mandado, y ya se ve que algo raro ha ocurrido", explica el coronel Sánchez, y el cerco "se va estrechando". Confirman que se trata de "un secuestro" en el momento en que el móvil de Diana Quer es localizado en la ría.

Además, los investigadores colocan el foco sobre el Chicle en noviembre, porque a medida que avanzan las pesquisas se confirma que el modus operandi "es el de un profesional de la delincuencia".

Abuín fue interrogado a lo largo de toda la investigación, y era "consciente" de que se encontraba en la terna de sospechosos desde noviembre de 2016. "Prestó su coche y su teléfono para un registro sabiendo que no le podían incriminar", explica la Benemérita.

A partir de ahí, se empezó un seguimiento que el detenido detectó. En ese momento, se puso en contacto con un agente de la Guardia Civil al que le preguntó por qué le seguían. En ese "encuentro informal", dijo que se encontraba con su mujer en las fiestas de A Pobra, aunque con posterioridad, tras ser citado el 30 de noviembre a declarar como testigo, dijo que ambos habían ido a robar gasolina.

"La vida de Diana, mostrada a través de sus redes sociales, no invitaba a pensar que se hubiera ido", comentan. Por tanto, hace solo dos meses, el Chicle ya se mantuvo como el principal objetivo. "Ya no teníamos duda", sentenció Sánchez. Pero faltaba el cuerpo. "Había que encontrar el cuerpo y poder desmontar a quienes le protegían, como su mujer", esgrimió.

Una última semana "frenética"



El coronel Jambrina, por su parte, recordó que todo se retoma con la denuncia de otra joven el pasado 25 de diciembre, a quien el Chicle pidió el teléfono para intentar secuestrarla. Llega a introducir a esta chica en el maletero del coche, pero ella consigue huir al dejar fuera una pierna tras un forcejeo. "Él no admite que eso se produjera así", dicen desde la Guardia Civil.

La joven se fija en la matrícula y en el modelo del coche, algo que permite avanzar a los investigadores. "Se empiezan a ver los nexos en la forma de actuar" de Abuín, tal como explicó Jambrina. "Nos obliga a salirnos del guion del caso de Diana Quer, pero este nuevo suceso nos hace acelerar, y proceder a su detención".

Tras ser arrestado declaró "de forma contradictoria" a lo que hizo meses atrás, y aseguró que la muerte de Diana había sido "accidental, por atropello". También se contradice su mujer, que además desmonta la coartada. Ella queda en libertad al descartarse su participación en el secuestro y fallecimiento de la joven.

Horas después, es el propio Abuín quien pide volver a declarar y es entonces cuando guía a los agentes hacia el depósito de Rianxo en el que se encontraba el cadáver. "Ahí no se había indagado antes porque se trata de una propiedad privada", confirmó el coronel. El cuerpo de Diana se encontraba "lastrado y atado con bloques de hormigón para que no saliera a la superficie", pero los encargados del caso prefieren "no ir más allá" en cuanto al estado del cadáver.

Eso sí, los coroneles avisaron de que la Guardia Civil se plantea reabrir otras investigaciones de secuestros y violaciones en las que José Enrique Abuín pudiera estar implicado. Se van a remontar al año 2005, cuando el Chicle fue denunciado por su cuñada por una presunta violación de la que salió absuelto.