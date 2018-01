Tesla fabricará un 'pick-up' después de sacar su Model Y

El consejero delegado de la firma automovilística estadounidense Tesla, Elon Musk, ha confirmado que su compañía tiene previsto lanzar en el futuro un nuevo modelo 'pick-up' que contará con un sistema de propulsión totalmente eléctrico.

El directivo, que realizó este anuncio a través de su cuenta oficial de 'Twitter' (tweet abajo), explicó que desde la empresa cuentan desde hace cinco años con las claves de ingeniería y de diseño necesarias para llevar a cabo este vehículo.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.