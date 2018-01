Las rebajas impulsarán un récord de empleo pese al decepcionante inicio de campaña invernal

Los comercios españoles viven fechas clave para su negocio. Las rebajas de enero les ofrecen siempre un impulso importante de ventas y de hecho, gracias a que la legislación les permite desde 2012 fijar sus propios periodos de descuentos sin esperar al 7 de enero, ya no deben esperar a que pasen los Reyes para atraer a la gente a sus tiendas con gangas irrenunciables.

Las contrataciones de refuerzo se están haciendo ya. Y según apunta Randstad este martes, van a ser de cuantía histórica. Hasta 153.460 empleos de comercio (para vender el producto) y de logística (para transportarlo) se crearán estos días, según estima esta agencia de trabajo temporal.

Fuente: Randstad. Contrataciones en la campaña de rebajas.

Se trata de un aumento del 13,9% respecto a las 134.699 nuevas ocupaciones creadas en estas fechas del año pasado. "Es la mejor cifra de la historia", recalcan desde Randstad, que apunta sin embargo a una "leve desaceleración" respecto a los cuatro año anteriores, en los que el repunte de fichajes para apuntalar la campaña no bajó del 18%.

Las cuatro autonomías más pobladas son las que, evidentemente, más empleo van a crear estos días. Andalucía es la región donde más se contratará (unos 28.160 nuevos empleos), seguido por Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana.

Pero en tasa de crecimiento, es otra historia. Extremadura (+25,8%) y Asturias (+20,7%) son las regiones en las que más crecerá el empleo. Y en Cataluña, su auge de empleo (+9,4%) no supera la media nacional.

Empleo muy temporal

Los perfiles de contratación están muy marcados. Son empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes. Pero también teleoperadores y profesional de atención al cliente para atender la pujante venta por Internet.

Pero son empleos de corto alcance, algo preocupante porque solo Polonia supera a España en temporalidad en la UE. Basta ver los que ocurrió hace un año. El comercio aportó en diciembre de 2016 hasta 34.821 nuevos afiliados medios a la Seguridad Social. Un mes después, en enero de 2017, el sector restó 33.216 cotizantes. Es decir, lo que se creó antes de la campaña, se destruyó después.

Randstad ofrece una visión más positiva. "Las contrataciones en rebajas son una oportunidad excelente para ampliar la experiencia laboral, iniciarse en el mercado laboral y aumentar las capacidades y empleabilidad", explica Luis Pérez, su director de Relaciones Institucionales. La agencia lo considera una opción "idónea" para acceder a un primer empleo o para volver al mercado laboral tras un período de desempleo.

Un "decepcionante" inicio de campaña

Los comerciantes, en todo caso, están preocupados porque la ampliación de épocas de rebaja diluyan las ventas en enero. "En las primeras semanas de la campaña no se han cumplido nuestras expectativas, en parte porque muchos adelantaron sus compras navideñas en el Black Friday", apunta la Confederación Española de Comercio (CEC) sobre un inicio de campaña que califican de "decepcionante".

Si el cliente adelanta sus compras a diciembre tienen menos poder adquisitivo de cara a ReyesLa CEC espera que el consumo repunte antes de Reyes, aunque cree que "el crecimiento de ventas se quedará en el 3%, menos que otros años. "Muchos se han visto abocados a adelantar sus promociones antes del período tradicional de rebajas". Sobre todo el textil y calzado que acumulan ahora un excedente de artículos, según el sector, por las bajas ventas efectuadas en el período invernal por las altas temperaturas y por el 'pinchazo' en Cataluña.

La mayor parte de los comercios locales y dos gigantes del comercio como El Corte Inglés o Inditex esperarán al 7 de enero para lanzar sus rebajas, pero otras como H&M, Amazon, Mango, Women's Secret y Cortefiel han arrancado ya este mismo martes su campaña, con descuentos de hasta el 50%. Un adelanto que no convence a los comerciantes, que piden volver a la situación de 2012 en la que no había liberalización del calendario de rebajas.

"Si el cliente adelanta sus compras a diciembre tienen menos poder adquisitivo en Reyes", explica el presidente de CEC, Manuel García-Izquierdo, que lamenta la actual desorientación del consumidor porque "ya no tiene claro en qué período comprar". Su organización prevé que las rebajas lleguen al 80% al final de una campaña en la que las ventas se concentrarán en los primeros 10 o 15 días.

Cinco consejos para el consumidor

Las asociaciones de consumidores recuerdan que las rebajas de enero ofrecen oportunidades para ahorrar, pero también alertan de los peligros que supone no prestar atención a las ofertas. Estos son algunos de los consejos para hacer una compra inteligente en estos días:

1. Compara los precios de antes y después. No sólo debe anunciarse la campaña de rebajas en un lugar visible de la tienda, sino que, según dicen desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), "debe aparecer con claridad el precio anterior junto con el precio reducido o bien un porcentaje de descuento sobre el precio inicial".

2. Que no te vendan un producto 'tarado'. Que esté rebajado, no quiere decir que venga defectuoso. "Los productos rebajados tienen que estar en perfectas condiciones y tener la misma calidad; si tienen taras no son rebajas, sino saldos y así deben ofrecerse", dice CECU. "Si el producto tiene alguna tara o defecto, se mantiene el derecho al cambio, a su reparación o a la devolución del dinero".

3. La tienda no está obligada a devolverte el dinero. Algunos comercios usan ese lema como reclamo, pero no obliga al resto de tiendas a aceptar nuestros cambios de opinión. Solo están obligados a reembolsarte el dinero, según la OCU, "si el artículo presenta defectos o, si se trata de una compra a distancia durante el período de desistimiento de 14 días que establece la ley para las compras electrónicas".

4. Evita colas y planteate la compra online. Ir a comprar en rebajas te asegura aglomeraciones y largas esperas en cajas y probadores a no ser que vayas a la hora de comer, siempre menos masificada. Así que puedes optar por Internet. "La comodidad, inmediatez y amplia gama online permite comparar y adquirir un producto al mejor precio sin perjudicar tu tiempo libre", explica Eduardo Esparza, country manager de Webloyalty.

5. Guarda los tickets y las publicidades. Ante un conflicto, la factura y el folleto de la oferta te servirán para hacer la reclamación. "Lo anunciado tendrá carácter contractual", apuntan desde CECU. Además los servicios de posventa y la garantía de los productos no pueden modificarse porque estén rebajados.