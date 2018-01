Polémica en Vallecas por una carroza en favor de los derechos LGTBI en la cabalgata de Reyes

Pocos años la Cabalgata de Reyes del distrito Puente de Vallecas está exenta de polémica. Si en 2015 la participación de una mujer como reina maga hizo saltar las alarmas de los que abanderan a toda costa la tradición, este año es una carroza en favor de los derechos LGTBI y todo tipo de igualdad la que centra todas las críticas.

Se trata de una de las 16 que conforman la comitiva real del desfile de este viernes —arrancará a las 18.00 horas— y que estará capitaneada por tres artistas: la cantante y drag queen La Prohibida, la actriz y bailarina de cabaret Roma Calderón y la hiphopera Dnoé Lamiss, según una información publicada este martes por el diario El Mundo, que asegura que estas tres mujeres harían las veces de reinas magas. Pero lo cierto es que la suya no será la carroza principal en la que sí irán los Reyes Magos de Oriente.

Este vehículo por la equidad, una novedad en el desfile que se ha visto empañada por la supuesta participación de una drag queen, ha levantado ampollas en filas populares. El portavoz del grupo municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "sigue en la línea que inició hace dos años y medio de desnaturalizar las Navidades". Voces del partido ven esta reivindicación más propia del día del Orgullo que de una noche de Reyes. "Desde el PP apoyamos y respetamos la celebración del Orgullo Gay y las Navidades, pero no conviene mezclar sus características", se quejó Martínez-Almeida, quien exigió a Carmena que "no confunda a los niños" y les deje disfrutar de "su noche".

La Junta Municipal del Distrito de Vallecas, no obstante, ha puntualizado este hecho a 20minutos. "No va a ir nadie vestido de drag queen", aseguran antes de subrayar que se trata de una iniciativa de la Mesa por la Igualdad de Madrid, una plataforma que reúne diferentes asociaciones y colectivos. "Las cabalgatas de distrito permiten de siempre la participación de asociaciones de vecinos [este año participan 23] y la Junta no va a vetar a nadie. Su participación no daña a nadie", aclaran. Además, sostienen que con ella no solo se reivindican los derechos LGTBI, sino todo tipo de igualdad:"También participan personas con discapacidad".

Los Reyes Magos no son de nadie, son de todo el mundo que los celebre. También es nuestra fiesta

Entre esas asociaciones que están detrás de esta carroza reivindicativa se encuentra Orgullo Vallekano, cuya labor para normalizar la diversidad en el barrio viene de lejos. Han sido ellos precisamente quienes confeccionaron el cartel informativo que lleva por título "Carroza por la igualdad y la diversidad" y que muestra a las artistas con coronas junto a la frase "Tod@s somos las reinas de nuestras vidas". Las tres participarán "vestidas en pijama de animales de peluche", tal y como detallaron en Twitter horas después de la polémica, y lo harán arropadas por diferentes familias y niños disfrazados como ellas.

El asunto ha atraído las miradas de las diferentes formaciones políticas, no solo del PP. El concejal socialista José Manuel Dávila considera que se ha "sacado de contexto", mientras Begoña Villacís (Cs) ha defendido que ese día no es buen momento para "demostrar lo diversos que somos los madrileños". "Los adultos complicamos las cosas. La fiesta de los Reyes es de los niños". Unas opiniones que Orgullo Vallekano no dudó en recoger para dejar clara después su postura:"Los Reyes Magos no son de nadie, son de todo el mundo que los celebre. También es nuestra fiesta. Será una cabalgata histórica contra el machismo, la transfobia y la homofobia".

