La estación espacial china Tiangong-1 impactará sobre la Tierra en menos de tres meses

La estación espacial china Tiangong-1 (Palacio Celestial) caerá previsiblemente sobre la Tierra el próximo mes de marzo tras más de seis años de vida en órbita.



Se desconoce el punto exacto en el que se estrellará, pero todo indica que será en el océano o en una zona despoblada del planeta, informa The Verge. En los últimos meses, su caída se ha acelerado.



La red de vigilancia espacial de Estados Unidos ha establecido una zona de impacto muy amplia, aunque el mayor temor de los expertos deriva de que China no tiene control sobre la estación desde 2016, por lo que la trayectora del aparato es imprevisible.



El artefacto, la primera estación espacial lanzada por China al espacio, pesa unas ocho toneadas y se desintegrará en su mayor parte al traspasar la atmósfera, aunque eso no evitará que cientos de pedazos de su estructrura lleguen a la Tierra.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: