Tirado asegura que el PP mejorará resultados donde gobierna y avanza renovación de candidaturas en "algunos sitios"

El secretario regional del PP, Vicente Tirado, está convencido de que en todos los alcaldes 'populares' que ganaron en las últimas elecciones "van a sacar infinitamente todavía mejor resultado" en los próximos comicios de 2019 y que en otros sitios se harán las renovaciones "oportunas".

"Todos aquellos que han triunfado seguirán triunfado", ha señalado Tirado en una entrevista con Europa Press, donde destaca que los alcaldes de Cuenca, Albacete y Guadalajara, por ejemplo, "han sido magníficos alcaldes. Lo están siendo y estoy convencido de que van a sacar más votos".

Aunque no es el momento de decir quién o quién no será candidato porque "no se ha empezado a trabajar en ello", el dirigente del PP está seguro de que nada se hará en función de a quién ponga el PSOE. "Nosotros lo hacemos todo en función nuestra, quien sea el candidato del PP no va a depender nada del PSOE sino de lo que quiera el PP".

"He dado instrucciones de que nadie haga política fijándose en ningún partido", ha manifestado, insistiendo en que tampoco es tiempo de hablar del candidato regional, pues todavía queda todo el 2018 para seguir trabajando. "Lo importante es el proyecto y ese proyecto lo tiene el PP, y tenemos un liderazgo que es el de Cospedal, que ha creado equipos".

Según Tirado, en el momento de elegir candidato o candidata "se elegirá", pero ahora toca "generar las infraestructuras, ver programas y ver lo que se necesita" y cuando llegue el momento "llegará para todo el mundo".

El liderazgo "vendrá de forma natural", ha manifestado Tirado, quien no se pronuncia sobre sus posibilidades en esa carrera. "Pedro Salinas tiene un verso que dice 'Quiero sacar de ti tu mejor tú' y Vicente Tirado dice lo mismo: quiero sacar de Castilla-La Mancha su mejor tú", aunque le da igual desde qué posición sea, pues "lo importante no son las individualidades sino el equipo".

"Imagino que -la decisión- será cuando se elija en toda España, en las mismas fechas", aunque por el momento "no hay fechas establecidas", ha detallado Tirado, que ha insistido en que él quiere "mucho" a Castilla-La Mancha. "La conozco, creo, como muy poca gente", mientras que "el problema de Page es que su socio no sabe ni dónde está Pelahustán ni Cabezarados".

EL QUE SEA VA A GANAR A PAGE

A su juicio, esta tierra tiene "enormes potencialidades" y "sacar lo mejor de Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos, crear empleo y oportunidades e industrializar mucho más, eso lo puede hacer Vicente Tirado y otro candidato o candidata", ha subrayado el diputado del PP.

Vicente Tirado cree que saber quién es el candidato del PP es una "obsesión" del secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, aunque "el que sea, le va a ganar". Según los datos que manejan los 'populares', si se celebrasen elecciones en este momento en la Comunidad Autónoma "el PP las ganaría y gobernaría".

"Queremos hacer política fijándonos en las soluciones que necesitan los castellano-manchegos, no hay que fijarse ni en Podemos ni en el PSOE ni en Ciudadanos ni en ningún partido", ha destacado el secretario regional de los 'populares', quienes quieren "representar una opción y una alterativa donde se sientan muy a gusto las clases medias y las clases trabajadoras, frente a otras opciones que están con el populismo".

ELECCIONES CATALANAS

En este contexto, sobre la posibilidad de que Ciudadanos extienda por España el resultado que ha obtenido en las pasadas elecciones catalanas, el secretario regional del PP no contempla ese escenario "para nada" y cree que esa extrapolación de voto no se debería hacer.

Dicho esto, ha criticado que la apelación al voto útil por parte de la formación naranja "se ha convertido en el voto inútil", aunque ha apostado por "no mirar tanto al pasado sino más al futuro", habiendo salido un resultado "donde el PP ha sufrido las consecuencias" de ese voto útil.

Tirado ha admitido que el de Cataluña "ha sido un mal resultado para el PP y para España", aunque su formación "ha demostrado una cosa, que por encima de los propios intereses partidistas está el bien general, y ha buscado en todo momento el bien general de España" y "se ha demostrado que a partir de ahora uno podrá defender sus ideas siempre y cuando las defienda dentro del marco de la legalidad, que es la Constitución".

