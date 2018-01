Gutiérrez (PSOE), sobre el PP: "Cuanto más gritan, más rechazo crean. Por favor, que sigan gritando"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha calificado la actitud del Partido Popular en su labor de oposición al Gobierno de Emiliano García-Page como "radical e irresponsable", algo que a su juicio es "contrario a la sociedad de la región" y una posición "molesta por el mal clima que crea". "Cuanto más gritan, más rechazo crean. Por favor, que sigan gritando", ha deseado el nuevo 'número dos' del PSOE castellano-manchego.

En una entrevista con Europa Press, Gutiérrez ha acusado a los 'populares' de "estar intentando aprovechar momentos de inestabilidad política en España para crear también inestabilidad política en Castilla-La Mancha", algo que ve "bastante dramático" y muestra de que el PP es ahora "el partido con más complejos y más radical de la historia de la Comunidad Autónoma".

En este punto, ha puesto el acento en que María Dolores de Cospedal, sin haber dejado la Presidencia del PP castellano-manchego, "está formando parte de un Gobierno en la nación que está aprobando día sí y día también trasvases ilegales".

"Parece mentira que no lleguen a conocer lo que es la sociedad de Castilla-La Mancha, que es moderada y busca estabilidad. Valoramos muy por encima de la media la capacidad de diálogo y la estabilidad política", ha indicado.

EN EL PP "NO SABEN A QUIÉN PONER" EN 2019

Sobre la elección del candidato que ilustrará los carteles electorales por parte del PP regional en 2019, ha dicho que "no es una estrategia de despiste" a lo que están jugando ahora los 'populares', sino que las dudas responden a que "no saben qué va a pasar".

"La única que puede -Cospedal-, es la que no quiere; y los que querrían ser candidatos, saben que no pueden, porque pierden. Eso no es una estrategia. Posiblemente en eso sea de lo poquito en lo que son realmente transparentes y sólo se dedican a demostrar que no saben a quién poner", ha declarado al respecto.

En todo caso, también ha subrayado que Cospedal "es la mejor candidata para el PSOE, porque es muy conocida y muy rechazada, y tiene unos antecedentes sociales y políticos en Castilla-La Mancha muy difíciles de remontar".

"Por mucho que lo intenten en el PP, saben que no es tan fácil borrar la memoria de la gente como lo es borrar la memoria de los ordenadores", ha agregado.

Por último, ha opinado que no es verdad que el PP no tenga banquillo. "No hay más que irse al banquillo de la Audiencia Nacional para ver cuánto tienen. Pero lo que no tienen es un equipo".

