Cs admite contactos con PP y PSOE para hablar de gobierno en C-LM pero avisa: "A lo mejor el apoyo lo queremos nosotros"

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha reconocido que ha recibido "primeras tomas de contacto" por parte de dirigentes de PP y de PSOE para hablar del escenario de Gobierno tras las elecciones de 2019, contactos que ha achacado a que "quieren llevarse bien" con Ciudadanos.

En una entrevista con Europa Press, De Miguel ha dicho que antes de hablar de estos temas "primero hay que ver qué dicen las urnas". "Y luego, ya saben cuál es nuestra forma de trabajar. Ya saben cómo lo hacemos. Presentaremos medidas dentro de unos pactos pero no negociaremos un sillón, una Presidencia o una Vicepresidencia", ha avisado.

Sobre esas "tomas de contacto", se ha limitado a explicar que se producen cuando dirigentes de PP y PSOE coinciden con miembros de Ciudadanos en actos públicos, lejos del ámbito privado. "Quieren saber nuestra opinión sobre cosas que están pasando. No son contactos privados. Nosotros no nos casamos con nadie, y le he dicho a esos diputados del PP y del PSOE que quieren nuestro apoyo que, a lo mejor, el apoyo lo queremos nosotros".

Abundando sobre su posible apoyo en caso de tener la llave de Gobierno en Castilla-La Mancha, ha insistido en que la fuerza que pueda sumar Ciudadanos "no será gratis" y pasará por "medidas de regeneración democrática que hacen mucha falta" a PP y PSOE.

ELLA OPTARÁ A LIDERAR LA CANDIDATURA

De Miguel ha vuelto a dejar claro que en el proceso de primarias dentro de su formación que se suscitará a finales del próximo año presentará batalla para hacerse con el puesto de salida para encabezar la candidatura del partido de cara a presidir la Comunidad Autónoma tras el proceso electoral de 2019.

En este punto, ha puesto el acento en que serán los de momento 1.100 afiliados a Ciudadanos los que decidan si depositar su confianza en su persona para optar al Gobierno autonómico.

De Miguel, que ha dicho desconocer si alguien más dentro del partido tiene intención de dar el paso, sí que se ha mostrado confiada en que haya algún postulante más. "Las primarias son para confrontar distintos proyectos. Nosotros tenemos el nuestro bastante claro", ha manifestado.

"QUEREMOS INFLUIR. ¿O QUIÉN SABE?"

El objetivo en el que De Miguel reconoce que tiene "esperanzas" es el de llegar a "influir" para la formación de un Gobierno autonómico. "O, ¿quién sabe? Ya hemos ganado las elecciones en Cataluña. No le quiero poner puertas a esto, ni un límite. Ya hemos demostrado que somos capaces de lo imposible", ha apuntado.

Como bagaje a la hora de pedir el voto, Orlena de Miguel ha recordado que desde la formación se están impulsando distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados que también benefician a Castilla-La Mancha, si bien no cuentan con ningún parlamentario representando a la región.

En su opinión, la "oposición desde fuera" que hace Ciudadanos se desmarca de la "oposición del 'no sólo por el no' que a su juicio abandera el Partido Popular de Castilla-La Mancha.

"Aunque no estamos en las Cortes, intentamos ser útiles, y pasamos por el registro varias propuestas que creemos que pueden hacer a la región mejor. Queremos hacer una política útil", ha defendido.

CANDIDATURAS MUNICIPALES

Toda vez que se conforme la candidatura a nivel regional, vendrá el proceso de primarias en los municipios donde Ciudadanos decida presentarse, que será en todos aquellos donde se llegue a un número determinado de afiliados.

La razón, según De Miguel, es "hacer las cosas bien" y formar candidaturas sólo en las localidades "donde haya gente de Ciudadanos comprometida y que quiera pelear por su pueblo dentro de nuestras ideas y de nuestra forma de trabajar".

En la misma línea, ha enfatizado el "buen trabajo" que realizan los grupos municipales de Ciudadanos en los distintos ayuntamientos donde tienen representación. "Eso hay que ponerlo en valor".

"MANTENDREMOS LA TENSIÓN CON LOS PACTOS DE GOBIERNO"

En referencia a aquellos municipios donde Ciudadanos apoya a equipos de Gobierno, ha adelantado que la intención pasa por "mantener la tensión" para que sus dirigentes continúen dando pasos en el calendario de cumplimiento de los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura.

Aunque ha aceptado que en algunos casos como Cuenca o Albacete se han reformulado estos compromisos, ha celebrado el alto grado de cumplimiento en casi la totalidad de ayuntamientos donde intervienen.

"Vamos manteniendo esa tensión, pero si no se cumple lo acordado, vamos dando avisos. Y si no hacen caso de los avisos, pasará como en Quintanar de la Orden -municipio que aprobó recientemente una moción de censura con el apoyo de Cs-. Puntualmente se harán revisiones", ha advertido.

Sobre el estado de los pactos más importantes, ha aseverado que en Albacete y Guadalajara es donde más adelantados están, si bien ha alertado de que las relaciones en el Ayuntamiento de Cuenca están "un poco tirantes". "Al PP le cuesta mucho la negociación porque no es algo que esté dentro de su ADN. Si vemos que no hay cumplimiento, tomaremos medidas".

LA FILIACIÓN SUBE UN 12%+

En referencia al estado de salud del partido, ha confirmado que la filiación sigue creciendo hasta acumular más de un 12% en este último año, superando ya los 1.100 miembros activos de Ciudadanos.

El objetivo, según ha dicho, es conseguir "unos datos que se correspondan a las simpatías" que despierta Ciudadanos, que además de afiliados tiene "un grueso importante de simpatizantes, y más aún de votantes".

Este incremento en la masa activa se traduce también en la apertura de nuevas agrupaciones locales, que siguen siendo "un goteo constante".

"AHORA TENDREMOS MÁS CUIDADO AL HACER CANDIDATURAS"

El proceso de selección de candidatos en las distintas listas municipales que conformará Ciudadanos se hará ahora "con más cuidado", según su portavoz, para evitar "errores" ocurridos en la pasada cita con las urnas de 2015.

"Entonces teníamos mucha ilusión por llevar el proyecto hasta el último rincón de la región, pero ahora miraremos con más cuidado, sobre todo el trabajo y la valía de los candidatos. Y si en algún sitio no tenemos claro que haya una lista con garantías, no la haremos", ha indicado.

