PSOE no cree que Podemos vuelva a romper con Page antes de las urnas: "La sociedad ya les pasó factura por su error"

En su opinión, Podemos "ha sacado conclusiones" de su "error" al romper el acuerdo con el primer intento de sacar adelante los presupuestos de 2017, y ahora saben que "no pueden volver a cometer" una equivocación de este tipo.

En una entrevista con Europa Press, Gutiérrez ha aseverado que con su movimiento por sorpresa del pasado 7 de abril "pasaron una factura muy grande a la sociedad", y ahora la sociedad "le estaba pasando factura a ellos" por haber tumbado contra pronóstico los primeros presupuestos de este año.

Analizando la relaciones entre Gobierno y Podemos en el último semestre tras la crisis que casi fuerza un adelanto electoral, el 'número dos' de los socialistas ha manifestado que "lo más importante" que ha ocurrido institucionalmente desde verano es que "se ha conseguido una estabilidad importante" mientras que a nivel nacional España vive "uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente".

"La estabilidad no es algo que deseen los gobiernos. Es algo que desean los ciudadanos, porque con estabilidad se reparte riqueza y se crean empresas", ha dicho Gutiérrez.

"EL PSOE SIEMPRE HA CUMPLIDO"

En su opinión, tanto ahora como en el momento de la crisis, "el PSOE siempre ha sido un partido que cumple con sus compromisos, y esos compromisos del pacto de investidura se están cumpliendo y sobrepasando".

Retos, ha recordado, que pasaban por "recuperar la dignidad en la sanidad, la educación y el plan de empleo". "Y nosotros seguimos esa hoja de ruta sin cálculos electorales y con la altura de miras de saber que Cospedal había dejado una región desigual".

"Si la política que defendemos todos con mayúsculas es pactar cuando son necesarias políticas concretas y además las cumplimos, no tiene que haber ningún problema. No creo que haya razones -para que se levante de la mesa-. Cuando dos personas y dos partidos pactan una hoja de ruta y esos compromisos se cumplen, no tiene que haber ningún problema", ha señalado.

En este punto, ha abundado en asegurar que "nadie entendió" las razones del "cambio de actitud" de Podemos en el pasado, pero "ahí están las consecuencias".

