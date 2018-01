Tirado no tiene claro que Page y Podemos "vayan a romper" antes de 2019 y cree que a los dos les "pasará factura"

En una entrevista con Europa Press, Tirado es consciente de que ese acuerdo "es un pacto de intereses personales" y que García-Page "hará lo que le interese a él personalmente" llegado el momento "y nunca lo que le interese a los castellano-manchegos".

"Es impredecible", ha abundado el dirigente del PP, que no tiene claro que se vaya a romper el acuerdo porque Page está cada vez "más a gusto podemizado, más a gusto en las tesis populistas de Podemos", e incluso ha ironizado con la posibilidad de que ambos líderes monten un partido político propio.

En este sentido, cree que los presupuestos de 2019 se llegarán a aprobar, como ha ocurrido en 2018, por "la fusión de un PSOE que renuncia a toda la socialdemocracia y unos podemitas que lo que hacen es vender sus programas con tal de tener sillones". A su juicio, "si Page sigue cediendo más puestos de asesores, vicepresidencias y altos cargos posiblemente haya otros en 2019".

Preguntado por la posibilidad de que el Parlamento regional vuelva a ser solo terreno de PP y PSOE tras los próximos comicios, el responsable 'popular' está "convencido de que Podemos va a ser irrelevante" en ese momento, y de que el PSOE "va a perder muchos votos porque la gente ya conoce a Page".

"Tú puedes engañar una vez, o dos, o tres, pero mil veces a la gente no la engañas y Page ha engañado mil veces. Su problema es ahora explicar que él no es Podemos, pero es que él es Podemos, sin Podemos Page no existe", ha incidido Vicente Tirado, que cree que "a los dos les va a pasar factura, uno va a desparecer y el otro va a bajar mucho".

Por el contrario, actualmente en el Partido Popular "no hay ninguna razón para todos aquellos que le votaron en momentos difíciles y complicados en 2015 dejen de votar" ahora mientras que, en su opinión, "sí hay mucha gente que se encuentra decepcionada con Page" y "cantidad de colectivos que realmente se están viendo engañados y defraudados" por el responsable autonómico.

"NOS DA IGUAL LA LEY ELECTORAL QUE HAGAN"

Dentro del ámbito electoral, y preguntado por la posibilidad de que se aborde una reforma de la ley electoral en el Parlamento autonómico, Tirado ha apuntado que no sabe si se llevará a cabo o no. "De Page y Podemos uno no puede hacer previsiones, porque pueden hacer una cosa y decir la contraria".

Sí tiene claro, en cualquier caso, que al Grupo Parlamentario Popular le dará igual "la ley electoral que hagan" pues "con la que hagan, el PP gobernará Castilla-La Mancha".

Vicente Tirado también ha defendido la reforma del Reglamento de las Cortes siempre y cuando estén "todos de acuerdo, aunque "esta legislatura lo han descartado", donde un tema "importante" es que el presidente "se someta al control parlamentario". "Ahora sería un buen momento, eso sólo necesita voluntad política, si mañana los tres partidos decimos que el presidente comparezca todos los plenos a contestar preguntas, se puede hacer".

En cuanto al trabajo parlamentario del PP a la vuelta de la Navidad, ha indicado que su intención es presentar una batería de propuestas centradas en la sanidad regional para "mejorar" su funcionamiento y "que haya soluciones para todos los pacientes y enfermos de Castilla-La Mancha", y abordar también el tema agrario.

