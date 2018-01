Villares cree que la confianza en Feijóo "se quemó" en 2017 y lo acusa de "esconderse cobardamente" con Cataluña

A través de un comunicado remitido a los medios, Villares ha comentado el mensaje a los gallegos pronunciado por Feijóo este domingo, en el que ve a un presidente de la Xunta "cobarde" que "se esconde con Cataluña para no mostrar su insignificancia" en el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica o en el ámbito de las infraestructuras.

En esta línea, el líder de En Marea también ha incidido en que el jefe del Ejecutivo autonómico "no se da cuenta de la realidad" y usa el "supuesto terrorismo incendiario del que no existe prueba de ningún tipo" para tapar "su propia incompetencia".

Además, ha lamentado que Feijóo hable de la "cohesión" de la ciudadanía gallega cuando, a su juicio, las políticas de la Xunta "buscan dividir a la gente".

Así, ha puesto como ejemplo de esta "división" la reforma sanitaria, la subida de los peajes de la AP-9, la ausencia de una red ferroviaria de cercanías "eficiente" o la falta de conexión de Galicia con Europa a través de la una línea de tren de mercancías.

"Pero, sobre todo, está dividiendo a las familias físicamente cuando la gente joven tiene que emigrar para encontrar un trabajo que aquí no es capaz de encontrar", ha declarado Villares, quien ha criticado que Feijóo hable de economía "pero olvide a la gente".

"No se da cuenta de que esa recuperación no está llegando a mucha gente de nuestro país", ha afirmado, para luego mostrar su confianza en que en el nuevo año la ciudadanía gallega "pida" otro presidente, ya que "cuando votaron a este no contaban con que la única mayoría absoluta del PP a nivel Estado iba a traer tanta insignificancia" para Galicia.

"Ojalá el 2018 traiga esperanza y suerte porque la confianza en Feijóo se quemó en 2017", ha concluido Feijóo.

