Fernández resume 2017 como un año de pérdidas en CyL, tanto el población como en peso político

El secretario de Podemos en Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario, Pablo Fernández, ha resumido el ejercicio de 2017 a punto de finalizar como un año de pérdidas para la Comunidad Autónoma, con especial hincapié en la caída de población en el territorio del país que más habitantes pierde, a lo que ha sumado la pérdida de peso político en todo lo relativo a la financiación autonómica, "el nudo gordiano del asunto para resolver los problemas" de la autonomía.

Así y tras recordar que el "todavía" presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llevó un Acuerdo de Comunidad a la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero en favor de los intereses de Castilla y León, Fernández ha lamentado la "falta de peso político" del jefe del Ejecutivo regional para defender a su comunidad en Madrid.

"El balance es un año baldío y un año yermo por la actitud del Partido Popular y por la incapacidad e incompetencia de la Junta de Castilla y León", ha resumido Fernández en una entrevista a Europa Press con motivo de este año que ya acaba.

En este balance negativo, el portavoz de la formación morada ha lamentado también la pérdida de tiempo que padecen los grupos parlamentarios en la oposición por el rechazo sistemático a sus propuestas, como la reforma del Reglamento de las Cortes que es uno de los caballos de batalla de su formación en pro a una mayor y mejor labor de oposición en aspectos como las comisiones de investigación.

Dicho esto, Pablo Fernández se ha mostrado satisfecho por la "buena labor de oposición" que ha realizado el Grupo Podemos a lo largo de 2017 dentro de esos límites que permite el Reglamento de las Cortes y ha alabado la buena labor de control al Gobierno de su formación con aportación de "muchas cosas positivas" en todas las consejerías.

Entre ellas ha recordado especialmente la moción aprobada en materia de despoblación pero, a renglón seguido, ha cargado contra el PP por no haber querido desarrollar unos puntos "muy interesantes" como ha ocurrido también con el Pacto para la Reindustrialización firmado el pasado 30 de marzo que contenía acuerdos "interesantes" sobre el papel que el PP ha incumplido "sistemática y flagrantemente" en perjuicio de una Comunidad "a dos velocidades".

"Ese plan podía ser eficaz para eliminar los desequilibrios territoriales pero la falta de cumplimiento del PP ha hecho que quede el agua de borrajas y en papel mojado", ha lamentado Fernández quien no ha dudado al avisar de que probablemente Podemos no firme nada más con el PP por haber demostrado que no tiene "ningún tipo de palabra". "Sin cumplir los acuerdos no se puede volver a firmar nada con el PP", ha sentenciado.

EL FUTURO PASA POR CAMBIAR EL GOBIERNO

Finalmente, Fernández se ha mostrado convencido de que el futuro de Castilla y León pasa "de forma incontrovertible" por un cambio de gobierno y por sacar al Partido Popular de la Junta para hacer un "giro copernicano" en las políticas realizadas en esta Comunidad.

"La ciudadanía tiene que saber que el poder legislativo tiene una capacidad muy limitada actualmente y que mientras no saquemos del Gobierno al PP va a ser muy complicado variar cualquier aspecto negativo en Castilla y León", ha explicado el portavoz de Podemos quien ha comprometido por su parte "propuestas concretas y factibles" acompañadas de memoria económica.

Hasta ese cambio en el Gobierno, ha precisado, Podemos intentará convencer al PP de que las propuestas de la formación morada son "de sentido común, factibles y realizables" desde el convencimiento de que

si se quieren resultados distintos "no se puede hacer siempre lo mismo". "Eso pasa por cambiar las políticas", ha recomendado, con especial atención a la necesidad de "tapar la hemorragia y la sangría poblacional" que sufre Castilla y León.

En este sentido, se ha comprometido a votar propuestas, incluso del Partido Popular, si son buenas para los ciudadanos para pedir que esa disposición sea recíproca a pesar de las diferencias ideológicas.

