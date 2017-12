De la Hoz recuerda que ya no caben más prórrogas en la OT y cree que si no sale será una "mala noticia" para CyL

"Ya no caben prórrogas, sólo cabe la tramitación", ha admitido el portavoz del PP, quien no ha dudado al afirmar que si "desgraciadamente" no puede salir adelante la última fase de la Ordenación del Territorio "sería una muy mala noticia" para el mundo rural de Castilla y León, máxime ante los "malos o muy malos datos" de la evolución de la población registrados en la Comunidad para los que la ordenación del territorio es "una de las herramientas" para luchar contra la despoblación.

"Así lo quisimos todos al inicio de la Legislatura", ha recordado De la Hoz, que prefiere no descartar la posibilidad de que el Grupo Socialista abandone la estrategia "puramente electoral" y vuelva a la senda del diálogo en este asunto, tras haber apoyado toda la Ley de Ordenación del Territorio, con la excepción ahora de las Ubost.

"Estoy convencido de que eso les pasará factura -en referencia al "argumento del no porque lo hace el PP"- porque los ciudadanos no olvidan quiénes son los que se ocupan de sus problemas y quiénes se dedican a intentar destruir todo lo que se construye en Castilla y León, también junto al Diálogo Social", ha sentenciado.

Dicho esto, el portavoz del PP en las Cortes ha asegurado que su grupo mantiene la mano abierta, como reiterará a lo largo de 2018, para seguir negociando con el PSOE y llegar a un acuerdo que "será positivo" para la Comunidad.

De no salir adelante, ha advertido a los socialistas de que serán ellos los que tendrán que explicar a los habitantes del medio rural los motivos por los que no ha salido adelante una ordenación del territorio necesaria para poder prestar mejores servicios en el medio rural y favorecer así la permanencia de la gente en los pueblos. "Para eso era la Ordenación del Territorio, para que sean más eficaces y respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos", ha defendido.

MAL AÑO EN LO ENERGÉTICO

En declaraciones a la agencia Europa Press para repasar el año a punto de concluir, el portavoz del PP en las Cortes ha admitido que 2017 ha sido un "mal año lleno de malas noticias" desde el punto de vista energético con la "crónica de una muerte anunciada" en Garoña, asunto en el que, según ha lamentado, el Partido Popular se ha quedado sólo en defensa de la nuclear.

A esto ha sumado la crisis del carbón para lamentar también que PSOE y Podemos hayan preferido ponerse la chapa de ecologistas con el argumento de que el carbón es sucio.

"Ha sido triste sentir cómo PSOE y Podemos de Castilla y León no han sido capaces de convencer a sus partidos a nivel nacional para que luchen con nosotros -la Junta y el PP- en la defensa del carbón y de las térmicas", ha sentenciado De la Hoz, que ha recriminado a los grupos en la oposición que hayan dejado solos a los 'populares' en la defensa de los intereses de la Comunidad.

En este sentido, ha asegurado que al PP le hubiese gustado alcanzar más acuerdos con los partidos en la oposición, como sí se ha conseguido en todo lo relacionado con la industria o con empresas en crisis como Ornua o Nissan, pero ha reconocido la dificultad de alcanzar consensos "con quienes no tienen interés por mejorar a Castilla y León y sólo por desgastar al Partido Popular".

Otros de los proyectos del PP para 2018 pasan por avanzar en el remate de algunas leyes pendientes en "materias importantes" como el transporte, el patrimonio, el deporte y, "si es posible", por trabajar con todos los grupos en el desarrollo de políticas de lucha contra la despoblación, "una materia que exige del compromiso político de todos y también institucional".

"Hay una Comisión creada al efecto que esperamos fructifique", ha recordado De la Hoz para reivindicar un acuerdo en 2018 en materia de despoblación y en defensa del desarrollo de una política comunitaria en la lucha contra la pérdida de habitantes a través del marco financiero que también se va a negociar en el nuevo año.

De la Hoz no ha olvidado la financiación autonómica como otro de los temas en los que se debe avanzar en 2018 donde "Castilla y León se juega muchísimo", en referencia al futuro en la prestación de unos servicios públicos de calidad.

Para el portavoz parlamentario del PP, el problema en este tema concreto no está tanto en el PSOE y en Podemos de Castilla y León sino en sus partidos a nivel nacional, máxime cuando el propio secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se ha mostrado partidario de la propuesta de Miquel Iceta para condonar la deuda a Cataluña, una medida que perjudicaría a Castilla y León, a lo que ha sumado los planteamientos "absolutamente contrarios" que defienden los gobiernos de Valencia o Baleares.

"Habrá que ver hasta qué punto en Podemos, con su situación incomprensible en Cataluña, son capaces de ponerse del lado de los intereses de Castilla y León y no tanto de su partido", ha añadido en su reflexión.

