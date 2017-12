Muere una mujer británica tras caer al agua en el Club de Mar de Palma

Una mujer británica ha muerto este sábado tras caer al agua en el Club de Mar de Palma, donde está atracado el barco en el que residía temporalmente junto a su esposo, que denunció su desaparición la mañana de este sábado.

Según ha informado la Guardia Civil, el hombre, también con pasaporte de Reino Unido, había avisado de que ambos llegaron de madrugada a la embarcación y cuando despertó su esposa ya no estaba a bordo ni pudo localizarla, por lo que temió que le hubiese ocurrido algo.

Agentes del instituto armado iniciaron una búsqueda que ha concluido cuando, en torno a las 16.00 horas, el cadáver de la mujer ha sido localizado en el mar, dentro de las instalaciones portuarias.

Los investigadores han revisado las cámaras de seguridad y han comprobado que la víctima había caído al agua sin la intervención de otras personas, por lo que consideran que no hay indicios de criminalidad.

No obstante, la Guardia Civil ha precisado que hasta que no se practique la autopsia no podrá determinarse definitivamente si la muerte ha sido accidental.

