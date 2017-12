El emotivo mensaje de la hermana de Diana Quer: "Hasta siempre pequeña"

Desde que Diana Quer desapareciera el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), su hermana pequeña, Valeria Quer, no ha dejado de acordarse de ella publicando mensajes y cartas en sus redes sociales.

La joven madrileña de 18 años fue vista por última vez en la madrugada del 22 de agosto de 2016 cuando regresaba a casa después de una noche con sus amigas disfrutando de las fiestas de la localidad coruñense. Mientras hablaba por whatsapp con un amigo, le contó que había un hombre que la estaba increpando y, momentos después, se perdió su pista.

Un año y cuatro meses han pasado desde su desaparición y desde entonces su hermana pequeña, Valeria Quer, ha estado recordándola continuamente por redes sociales. A raíz de la detención de 'El Chicle', principal sospechoso de la desaparición de Diana, su hermana ha querido publicar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. "Hasta siempre pequeña", son las primeras palabras de Valeria, que suenan a despedida.

"Habrá cosas que en mi vida podré perdonarme pero sé que tú me lo has perdonado todo. Esto es un palo para mí pero no puedo hacerle nada, solo espero que estés bien estés donde estés y que me cuides mucho a mí pero sobretodo a mamá, no sabes cuánto te queremos", continúa.

"Espérame allí arriba angelito. Siempre fuertes y siempre conmigo", dice Valeria, quien no duda en agradecer a su hermana por haberle dado una lección tan grande y por haber sido un ejemplo de fortaleza y de ganas de vivir para ella.

También se lamenta de que le ha "quedado mucho por vivir y mucho por delante", pero que eso le ha servido para darse cuenta de que hay que vivir el día a día ya que "hoy estás y mañana no".

Por último, Valeria se despide de su hermana dándole las gracias "por el tiempo que me has dedicado, los besos, los abrazos y todo el amor que me has dado" y asegura que la llevará siempre consigo. "Te llevaré siempre conmigo, te amo".

Convencida de que el detenido es culpable

En declaraciones a los informativos de TVE1 este domingo, Valeria ha lanzado un mensaje contundente afirmando estar segura de la relación entre la detención de José Enrique este pasado viernes como principal sospechoso y la desaparición de su hermana. Cree con toda certeza que esta es la relación que estaban esperando para que se aclarara todo este caso.

Por el contrario, Victor de Bernardo, el abogado de la madre de Diana, ha optado por mantenerse más cauteloso ante los recientes acontecimientos y ha pedido "prudencia y cautela" hasta que los detenidos pasen a disposición judicial.