Guarido defiende la reducción tributaria de 2017 y la aplicación de una "gestión austera, transparente y eficaz"

Guarido ha defendido, en una entrevista concedida a Europa Press, una gestión "austera y transparente" en lo económico y "eficaz" en materia de obras. "Ha sido un año positivo para la ciudad y para el ayuntamiento, en el que se han ejecutado inversiones importantísimas y se ha conseguido el objetivo de deuda cero", ha señalado.

"Este consistorio ha llegado a pagar hasta seis millones de euros al año a las entidades bancarias y ahora ese dinero lo podemos destinar a políticas sociales, como el aumento ya realizado en ayudas a la dependencia", ha manifestado.

El Ayuntamiento de Zamora vive desde el pasado 22 de diciembre una convulsa situación tras la no aprobación del proyecto de presupuestos. Una tesitura con culpables claros para el alcalde. "Nos encontramos en un escenario en el que las posibilidades pasan por plantear una cuestión de confianza. Si sale adelante, se aprueban los presupuestos automáticamente. Y si no sale, la oposición debe plantear una moción de censura. Pero no la van a plantear, así lo ha dicho Ciudadanos, así que nos encontramos en una situación de bloqueo absurda y provocada por los dos ediles de Ciudadanos y la concejala no adscrita", ha apuntado Guarido.

El alcalde ha valorado, al margen de este conflicto de presupuestos, la polémica surgida en el seno del bipartito IU-PSOE tras la entrada el pasado verano de una nueva concejala socialista ante la renuncia del edil no adscrito José Luis Gómez. La pugna se avivó durante varios meses por la falta de acuerdo para otorgar delegaciones a la nueva concejala.

"Lo que pasaba era que a alguien había que quitarle algo para dárselo a la nueva concejala. Y hay que decir que se resolvió delegando funciones que tenían los concejales de Izquierda Unida y no repartiendo las que ya tenían los concejales del PSOE", ha ahondado.

En materia tributaria, Francisco Guarido ha defendido la reducción impositiva materializada desde que entrara en la Alcaldía en junio de 2015. "El IBI, cuando terminen nuestros cuatro años de mandato, habrá bajado en 900.000 euros cumpliendo así con lo comprometido en el pacto de gobierno junto con el PSOE", ha explicado. "Y también nos comprometimos a neutralizar el impacto del valor catastral y así lo estamos haciendo", ha expresado.

Guarido, por último, ha hablado sobre la posible confluencia entre Podemos e Izquierda Unida de cara a las próximas elecciones municipales. "Los militantes de Zamora ya han mostrado su opinión, que es que quieren presentarse solo con las siglas de Izquierda Unida. Yo estoy en esa corriente y cuando llegue el momento decidiremos juntos, en colectivo, lo que tenemos que hacer", ha comentado.

