Los partidos gallegos afrontan 2018 como año "clave" para "prepararse" para las próximas municipales

Y es que, tras revalidar Alberto Núñez Feijóo la mayoría absoluta en 2016, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, reivindica a la formación como "garante de la estabilidad política e institucional que favorece el crecimiento económico" frente a "una oposición que deambula por Galicia como vaca sin cencerro, sin rumbo, ni proyecto". Ahora, la prioridad son las próximas locales y el "reto", gobernar en las urbes -ahora solo lo hacen en Ourense y en minoría-

En declaraciones a Europa Press, Tellado ha reconocido que 2018 es "un año clave" en la carrera hacia las municipales. Será el ejercicio en el que los populares desvelen sus candidatos para hacer que 'rueden', aunque el secretario general no quiere hablar de una posible remodelación en la Xunta ligada a esta designación 'oficial' porque corresponde a su jefe de filas "decidir" al respecto.

Con todo, en los corrillos del partido se da por hecho que la habrá y que al menos dos conselleiros podrían abandonar San Caetano para batirse en la arena local -Beatriz Mato, en A Coruña; y José Manuel Rey Varela, de vuelta a Ferrol-. Pero hay otra lectura en el PPdeG, ya en clave autonómica: las locales permitirán medir el peso de diferentes dirigentes -no solo locales, también de 'barones' provinciales- ante un eventual relevo de Feijóo.

Pero de momento, el secretario general del PPdeG no quiere hablar de remodelaciones ni sucesiones. "En política, un año es un mundo; hay que trabajar en el corto y en el medio plazo. Ahora la prioridad son las municipales y es en lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos porque la gente nos pide alternativas en ciudades en las que reina el desgobierno o en otras que han perdido el liderazgo", ha defendido Tellado.

Además, no teme un efecto contagio tras el impulso de Ciudadanos en las últimas elecciones catalanas y no ve extrapolable su ascenso. A su juicio, en Galicia "Cs no tiene espacio político, lo ocupa el PPdeG". "Los votantes de Cs en Galicia apoyaron a Feijóo hace un año", ha rememorado, convencido de que la experiencia de las últimas municipales refleja que votar "útil" en la comunidad es "apoyar al PP".

Así, aun sin grandes actos fijados en el calendario, el PPdeG se prepara para un año de planificación y de formar equipos, combinando experiencia y renovación. Un trabajo 'silencioso' en el que ya han avanzado las provincias durante este 2017, renovando numerosas direcciones locales bien mediante congresos o por la vía de la gestora.

PRUEBA DE FORTALEZA PARA EN MAREA

En Marea afronta este 2018 un año clave para la denominada fuerza de la confluencia, ya que se pondrá a prueba la fortaleza del partido creado para las autonómicas de 2016 después de que Luís Villares asumiese las riendas tras perder buena parte de los apoyos de quienes lo habían aupado a la candidatura a la Xunta.

Así, las municipales de 2019 definirán cuál de las posibilidades abiertas por la situación interna finalmente se impone: si resiste la unidad popular -aún con sus marcas locales después unidas bajo las siglas de En Marea para los comicios autonómicos o estatales- o se traslada el modelo de Unidos Podemos a Galicia, lo que dejaría fuera a los nacionalistas.

En declaraciones a Europa Press, Villares ha avanzado un año de trabajo para las municipales desde el total "respeto" a la autonomía política de las mareas municipales, con "total libertad para decidir el nombre y la acción política". Con todo, desde unos principios "compartidos", aspira a intentar "fortalecer lazos y aprovechar votos para las diputaciones o para ganar presencia territorial".

Sobre los candidatos, se ha remitido a lo que decidan las asambleas, pero ha destacado el trabajo "magnífico" de Xulio Ferreiro (A Coruña), Martiño Noriega (Santiago) y Jorge Suárez (Ferrol), al igual que el resto de regidores con los que comparte "espacio político" en toda la comunidad.

Él regidor ferrolano afirmó en días pasados que aún es "pronto" para hablar de su futuro; mientras Ferreiro ha dicho que estaría dispuesto a repetir como candidato, pero "solo" de la Marea Atlántica; y Noriega, que tomaría la decisión en el ámbito personal en verano de 2018.

PUESTA A PUNTO EN EL PSDEG

En cuanto al PSdeG, está inmerso en un proceso de renovación que comenzó el pasado mes de octubre con la elección de Gonzalo Caballero como nuevo líder del partido a nivel autonómico. Una vez que se cierre el proceso provincial, el propio secretario xeral ha concretado a Europa Press, que "en febrero" estarán "operativas" todas las nuevas direcciones territoriales.

A partir de ahí, y pendientes de concretar las estructuras comarcales que han decidido reactivar, los socialistas gallegos "intensificarán" su trabajo con la vista puesta en los comicios municipales de 2019.

Son las locales, una cita a la que el PSdeG siempre ha conferido especial importancia, con la óptica de partido municipalista, y a la que llega con alcaldes en dos de las siete ciudades (Vigo, con una holgada mayoría absoluta; y Lugo, donde gobierna en minoría y donde Lara Méndez acaba de perder una moción de confianza) y con la presidencia de tres de las cuatro

diputaciones: A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Con la vista puesta en estas elecciones, celebrará, tal y como se acordó en el último congreso gallego, una conferencia política cuyo trabajo servirá, en palabras de Caballero, como "punto de salida" hacia la votación de mayo de 2019.

Queda pendiente que Ferraz apruebe la normativa específica para la elección de los candidatos a las alcaldías y que podría suponer la celebración de primarias abiertas a simpatizantes (y no sólo a los afiliados socialistas) en los municipios con más de 50.000 habitantes. De seguirse este criterio, en Galicia podrían elegir al cabeza de cartel del PSdeG los habitantes de las siete ciudades.

EL BNG IRÁ "A POR TODAS" EN LAS LOCALES

"Es evidente que el año 2018 es un año sin elecciones, pero también un ejercicio para preparar esa cita tan importante que constituyen las municipales y los comicios al Parlamento europeo", ha reflexionado, por su parte, en declaraciones a Europa Press, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

Con la meta gallega de conformar alternativa frente a un PP "irrelevante", un objetivo que también se fijan En Marea y PSdeG, el BNG se ve en condiciones de "ofrecer un proyecto sólido y de futuro, cohesionado, en el que los gallegos puedan confiar".

Pontón ha admitido que las municipales suponen para la formación "un reto fundamental" en el que los nacionalistas prevén "ir a por todas". Lo harán "escuchando, dialogando y sentando las bases" para que los vecinos puedan ver en las candidaturas del Bloque "una alternativa" para que sus municipios "avancen".

En cuanto a las urbes, ha admitido que la situación es muy distinta en cada caso. Y es que en Pontevedra, donde gobierna el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, Pontón ve "un espejo magnífico del proyecto que el BNG tiene para este país".

"Después tenemos una situación de más debilidad en dos ciudades, Vigo y Ourense, en las que queremos entrar con fuerza; y mejorar posiciones en el resto", ha zanjado.

