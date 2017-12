El Gobierno renueva su apoyo al CERMI, con una aportación de 15.000 euros

Para ello, desarrollarán un proyecto de coordinación, asesoramiento y gestión de programas de atención a este colectivo.

El convenio ha sido suscrito por la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y la presidenta de CERMI Cantabria, Mar Arruti, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Díaz Tezanos ha mostrado su satisfacción por seguir colaborando con una asociación que desarrolla una labor "fundamental" en la protección y cobertura de las necesidades de las personas con discapacidad, "mejorando su bienestar y garantizando el ejercicio de los derechos que tienen como ciudadanos".

"Tenemos que seguir aunando esfuerzos entre todos para situar a la persona y su calidad de vida en el centro de todos los procesos y compartiendo la visión de las organizaciones de la discapacidad", ha dicho la vicepresidenta.

En este sentido, ha elogiado la labor de CERMI a la hora de proteger y dar cobertura a las necesidades de las personas con discapacidad, además de trabajar por "avanzar en su autonomía, favoreciendo su inclusión social, mejorando su bienestar y garantizando el ejercicio de los derechos que tienen como ciudadanos".

CERMI CANTABRIA

Creado en 2001 como una plataforma de representación y defensa de los ciudadanos con discapacidad en Cantabria, CERMI dirige sus actuaciones a defender el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía, así como la mejora de sus condiciones de vida y la de sus familias, velando por el mantenimiento de los avances conseguidos y convirtiéndose en interlocutor y referente del sector.

Todas sus acciones giran en torno a la igualdad de oportunidades y no discriminación, la participación activa y la accesibilidad universal con el propósito de conseguir una sociedad para todas las personas, donde todas cuenten y dispongan de condiciones y oportunidades reales que posibiliten su autonomía personal y pleno desarrollo en todos los ámbitos de su vida.

CERMI Cantabria se constituye como una instancia de representación general que unifica el sector y en el que están integradas las siguientes entidades: Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME); Asociación de Afásicos (ASA); Asociación Cántabra Pro-Salud Mental (ASCASAM); Asociación Cántabra para la Atención de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral, Daño Cerebral y otros síndromes similares (ASPACE-Cantabria); Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE-Cantabria); Fundación Síndrome de Down de Cantabria (Down Cantabria); Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN); delegación territorial en Cantabria de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y la Asociación de Entidades de Cantabria en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Plena Inclusión Cantabria).

