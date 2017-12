Muere Sue Grafton, escritora estadounidense de novela negra

Sue Grafton, escritora estadounidense de novela negra conocida por su serie de libros sobre la detective Kinsey Millhone, falleció el jueves a los 77 años por un cáncer que padecía desde hace dos años, informó su hija Jamie en el perfil oficial de Facebook de la novelista.

La nota de la familia explicó que Grafton murió rodeada por su esposo, Steve, y otros seres queridos.

Nacida el 24 de abril de 1940 en Louisville (Kentucky, Estados Unidos), Grafton adquirió fama dentro de los amantes de la novela negra por su serie El alfabeto del crimen, protagonizada por la investigadora privada Kinsey Millhone, en la que el título de cada libro comenzaba con una letra diferente.

Este ambicioso proyecto literario comenzó con A is for Alibi (1982) y continuó en orden alfabético hasta el que fue su último libro, Y is for Yesterday, que se publicó este año.

Alfabeto del crimen

Grafton se quedó a solo un libro, el que tendría que haber titulado usando la letra zeta, de completar su serie alfabética.

Su familia indicó que Grafton era firme a la hora de rechazar que sus novelas se adaptaran al cine o a la televisión y de negarse a que otro autor escribiera en su nombre o usando sus personajes, por lo que en lo que ellos atañe afirmaron que la serie alfabética concluirá con Y is for Yesterday.

La escritora ambientaba sus novelas en una ciudad californiana ficticia llamada Santa Teresa.

Grafton se licenció en Literatura Inglesa y trabajó como guionista de televisión y de cine.

La novelista recibió, entre otros galardones, el premio Anthony Award y tres Shamus Awards.

Según la web oficial de Grafton, sus libros han sido publicados en 28 países y en 26 idiomas diferentes.