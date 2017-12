PSE de Barakaldo critica la "falta de interés" del equipo de gobierno por los jóvenes

Edu Castañeda (EUROPA PRESS)

"Una vez más tomamos la iniciativa política con medidas concretas frente a la inacción de la alcaldesa", ha afirmado en rueda de prensa el concejal socialista Eduardo Castañeda.

"Además, tenemos que lamentar que Amaia del Campo no haya perdido la ocasión de 'vender' como suya la puesta en marcha de estas ayudas en los medios de comunicación, como denunciamos en el pleno", ha añadido.

Castañeda ha criticado que el equipo de gobierno se defendiera diciendo que "había habido un trabajo técnico". "Nosotros preguntamos por qué el equipo de gobierno había pretendido hacer suyo todo esto y ellos hablaron del trabajo técnico. Nosotros diferenciamos entre la labor técnica, que es encomiable, y la iniciativa política, y lo cierto es que fuimos nosotros los que introdujimos la línea de dinero y los que propusimos las ordenanzas", ha comentado.

Así, ha recordado que los socialistas impulsaron estas iniciativas el pasado mes de julio a través de dos enmiendas que fueron introducidas en el presupuesto municipal de 2017, que incluían la creación de una partida económica y las propuestas de ordenanzas reguladoras de las subvenciones.

"La primera línea de ayudas, por valor de 150.000 euros, va a facilitar la emancipación de los jóvenes pagándoles hasta el 50% del alquiler de una vivienda, mientras que la segunda línea de subvenciones asciende a 90.000 euros y otorgará un máximo de 300 a cada joven que curse alguna acción formativa o compre material informático para esta formación", ha señalado Castañeda.

Tras la correspondiente tramitación por parte de los técnicos municipales, las ordenanzas llegaron al pleno del pasado jueves para su aprobación. Una de las enmiendas introducidas por el PSE-EE durante el plazo de enmiendas es que se consideren como gastos de formación los cursos de idiomas y la preparación para las oposiciones, aspectos que no venían incluidos en la propuesta del equipo de gobierno.

"Sin embargo, el resto de grupos políticos no quiso apoyar que las ayudas al alquiler sean compatibles con las subvenciones de otras instituciones públicas, como propusimos", ha lamentado el edil.

"Los socialistas entendemos que hay que favorecer, y mucho más en época de crisis, la emancipación y la autonomía de los jóvenes. La precariedad laboral que sufren, con contratos temporales y a tiempo parcial, y el elevado precio del alquiler, suponen un obstáculo que queremos abordar desde el terreno de las políticas concretas", ha explicado Castañeda.

El PSE-EE cogió como referencia de estas ayudas al alquiler de viviendas las normativas existentes en otros municipios de la zona, como Eibar, Ortuella y Getxo, y en cuanto a las ayudas a la formación, se tomó como ejemplo una reglamentación de la Junta de Andalucía.

"Cuando hablamos de mejorar la autonomía de los jóvenes y sus condiciones de vida no podemos olvidar que la formación es clave para el acceso a un empleo de calidad", ha manifestado el edil socialista.

SIN DINERO EN PRESUPUESTO DE 2018

Del mismo modo, Castañeda ha afirmado que la tramitación administrativa de las ordenanzas ha hecho que no vayan a entrar en vigor hasta 2018. "La alcaldesa del PNV no ha incluido las correspondientes partidas económicas en su borrador del presupuesto municipal del próximo año, por lo que a día de hoy las dos líneas de ayudas a los jóvenes no cuentan con el dinero necesario para que sean concedidas", ha resaltado.

"Al igual que hicimos en 2017, hemos vuelto a repetir esas dos enmiendas. Estamos preocupados, por tanto, por la falta de interés de Amaia del Campo y su equipo de gobierno por los jóvenes. No se puede hacer una ordenanza sin partidas, lo que indica que no hay una preocupación real por ayudar a los jóvenes", ha subrayado.

Por otro lado, este jueves se aprobó la ordenanza para la concesión de subvenciones a la rehabilitación de edificios y la instalación de ascensores. "Se trata de una normativa que dejó preparada el anterior gobierno socialista y que la alcaldesa ha tardado dos años y medio en llevar al pleno", ha enfatizado Castañeda, que ha agregado que durante el proceso de enmiendas el PSE-EE logró que se ampliaran las ayudas a "más colectivos".

