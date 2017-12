La alcaldesa pide explicaciones al Gobierno sobre el MUPAC y advierte de posibles retrasos

Tras conocer ayer por la prensa que, según el consejero de Cultura, Francisco Fernández Mañanes, la parcela anexa al Palacio de Festivales es una ubicación "idónea" para la nueva sede del MUPAC pero "puede haber otras" y el Gobierno está "abierto a estudiarlas", la alcaldesa ha considerado hoy que esto sería "dar marcha atrás a un proyecto" cuyo emplazamiento eligió "libremente" el Ejecutivo.

"Al Ayuntamiento nunca se nos ha comunicado que hubiese nada encima de la mesa para poder replantearse eso", ha comentado la regidora a preguntas de los periodistas respecto al anuncio realizado este jueves por Fernández Mañanes, que coincidió con la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Santander, a petición del Gobierno regional, de la concreción del equipamiento para la construcción de la sede del MUPAC en el solar anexo al Palacio de Festivales.

"Si algo ya se ha decidido y se han empezado los trámites... Así no se gobierna", ha censurado Igual, que ha reconocido que el proyecto del MUPAC "pudo verse tambaleándose" durante la negociación de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2018 entre PRC y PSOE porque era "moneda de cambio".

"No se pueden empezar proyectos y, de la noche a la mañana, o ser moneda de cambio para unos presupuestos o incluso intentar echarlo atrás", ha reprobado la alcaldesa, que ha pedido reiteradamente que "si hay algo que no nos han contado para que se esté replanteando, por favor, que nos lo cuenten".

La regidora ha recordado que, a solicitud del Gobierno de Cantabria, el Consistorio ha dado "la mayor celeridad posible" al proyecto y "arrimamos el hombro en todo lo que nos digan porque queremos que la nueva sede del MUPAC esté lo antes posible", por lo que la Administración local pondrá "todas las facilidades". "Por el Ayuntamiento no va a ser", ha subrayado.

Y en este sentido ha reiterado su petición de "responsabilidad política" para que "lo que ya se ha anunciado, lo que ya se ha empezado a tramitar, y en lo que ya hay mucha gente trabajando, nos expliquen por qué este cambio de rumbo, porque no lo entendemos", asegurando que es algo "ajeno al Ayuntamiento", institución a la que "deberían dar las gracias" por su disposición.

Un cambio cuya consecuencia directa es el retraso del proyecto. "A no ser que me expliquen algo más, no lo entiendo", ha concluido la alcaldesa, que ha realizado estas declaraciones a preguntas de la prensa tras presentar los nuevos vehículos de la Policía Local.

