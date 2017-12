El consumo de drogas en Cataluña se agrava por la combinación de sustancias

La consolidación del policonsumidor de drogas ya es real en Cataluña. En los últimos cinco años se ha ido fortaleciendo el patrón en el que cada vez más personas consumen más de una sustancia y mezclan diferentes a la vez, con las consecuencias que esto supone. En este perfil de consumidor, en primer lugar se manifiesta la adición a la cocaína en un 85% de los casos, en segundo lugar al alcohol en un 71% y en tercer lugar al cannabis en un 25%. Estas tres sustancias se suelen combinar entre ellas, llegando a complementarlas también con psicofármacos.

El director de Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies, ha expuesto este viernes en rueda de prensa que 1 de cada 3 usuarios que recorre a la ONG por adicciones lo hace porque tiene problemas con más de una sustancia y ha añadido que "las finalidades del policonsumo consisten en aumentar los efectos psicoactivos, contrarestar los efectos de una sustancia o disminuir la intranquilidad por no disponer de la sustancia favorita" como, por ejemplo, el consumo de ansiolíticos en el caso de no disponer de cocaína.

"Sientes que no llegas a ser tú, no llegas a ninguna parte ni a nadie"

Carles Ponts está siguiendo un tratamiento de Projecte Home. Empezó consumiendo alcohol a los 16 años y fue "subiendo el nivel" con cannabis primero y después con cocaína. Ponts cuenta que llegó "un momento en que económicamente no podía permitirme la cocaína y entonces lo complementaba con el alcohol, así , cuando no podía consumir una cosa consumía la otra". Es el ejemplo de policonusmidor que, después de tantos años consumiendo, "buscaba la combinación para llegar al nivel del primer día".



"Consumes porque te sientes muy mal y este sentimiento de culpa te lleva a consumir más. Sientes que no llegas a ser tú, no llegas a ninguna parte y no llegas a nadie y te vas hundiendo y consumiendo cada vez más cosas" cuenta Carles. Reconoce que el peor error es tener vergüenza de "asumir y contar que tienes un problema".

ChemSex

La adición al sexo combinada con drogas ha estado históricamente vinculada a la cocaína. En los últimos tiempos esta mezcla ha aumentado hasta el punto en que actualmente el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat ya la están considerando un problema de salud pública.

El Chemsex, traducción anglosajona de 'sexo químico', se define por este consumo intencionado de sustancias muy concretas en contextos sexuales. Se da mas en hombres de 25 a 40 años y sobre todo en este subgrupo de población y en colectivos gays.

Oriol Esculies, ha afirmado que el tipo de droga que consume el usuario de chemsex "son sustancias que no son muy prevalentes en la población general, pero en este subgrupo si que son muy consumidas: Mefedrona, Metamfetamina, Popper, Ketamina...sustancias con un gran poder adictivo. Tienen un potencial psicoestimulante muy fuerte, también de estimulante sexual, son desinhibidores". "Se ha observado un incremento bastante exponencial de las infecciones de transmisión sexual" ha lamentado Esculies.

Cannabis y las TIC, la nueva combinación entre jóvenes

En cuanto a los jóvenes (de 13 a 23 años) que acuden al Projecte Home, estos consumen como sustancia principal el cannabis en el 81% de las ocasiones. Se ha observado, no obstante, que estos abusan también de las tecnologías, especialmente del teléfono móvil y de los videojuegos.

Según la ONG, de media, se conectan 5 horas al día y el 20% de ellos ya reconocen este abuso en el uso tecnológico. En algunos casos, se observa que esta adicción puede suponer aislamiento social, fracaso escolar o un déficit en las habilidades de relación.

Las aplicaciones mas utilizadas por este perfil de jóvenes son Whatsapp, Instagram y Youtube.

El perfil del drogodependiente

Del conjunto de drogodependientes en tratamiento este 2017 en los 10 centros que Projecte Home tiene en Cataluña destacan los hombres, muy por encima de las mujeres (82,9%), con una edad media de 40 años, con solo los estudios primarios finalizados y mayoritariamente solteros.

Hope! la JONC y el Projecte Home

Projecte Home ha dado a conocer estos datos en la presentación del Concierto Solidario de la Jove Orquestra de Catalunya (JONC) del próximo 7 de enero en el Auditorio de Barcelona. Bajo el nombre de Hope, y dirigido por Manel Valdivieso, la orquesta ofrecerá temas de Schönberg, Strauss, Dvorák y Schubert con el objetivo de transmitir esperanza al colectivo al que atienden.

