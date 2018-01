Los precios se encarecieron un 1,1% en 2017: destaca la subida de aceite, gas, huevos y seguros

El peor año para los precios en España desde 2013 se ha cerrado oficialmente este viernes tras publicar Estadística la cifra definitiva de inflación en 2017. La cesta de la compra se ha revalorizado un 1,1% en los últimos doce meses, según el índice de precios de consumo (IPC). Cinco décimas menos de lo que se había encarecido el año pasado.

El IPC termina el año sumando dieciséis meses consecutivos en positivo y ese 1,1% que muestra la inflación en diciembre, además, es su tasa más baja del ejercicio. Pero no es lo suficiente baja para evitar que tanto pensionistas, como asalariados y funcionarios hayan perdido poder adquisitivo.

Que se pierda poder de compra se debe a que la inflación media —los ciudadanos sufren la subida de precios todo el ejercicio y no solo en diciembre— se ha elvado al 2% y eso ha restado 1,75 puntos de capacidad de compra al pensionista (sus prestaciones apenas subieron un 0,25%), un punto a los funcionarios (su sueldo subió un 1%) y seis décimas a los asalariados protegidos por un convenio colectivo, que se revalorizaron de media un 1,43%.

El coste de la vida sigue creciendo más que los salarios"El Gobierno y los empresarios deben asumir responsabilidades para cambiar esta dinámica", afirma Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT. "El coste de la vida sigue creciendo más que los salarios, en una dinámica absolutamente injusta". Pino lo considera un escenario "injustificable" porque el PIB crece un 3,1% y, por lo tanto, estima que "el crecimiento debe trasladarse a los ciudadanos para frenar la desigualdad y la pobreza".

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y de Empleo

Cerrado ya un acuerdo para elevar un 4% el salario mínimo para 2018, hasta los 736 euros, los sindicatos intentarán negociar ahora una subida de los salarios mínimos en convenio para que lleguen a 1.000 euros.

El Gobierno habla de "desaceleración" de la energía

Los precios cerraron este año con una subida del 1,1% y el año anterior lo hicieron en el 1,6%. Eso significa un abaratamiento de la cesta de la compra de cinco décimas en los últimos doce meses. ¿Dónde se ha quedado esta rebaja?

Subir menos no significa que no suban muy por encima de los ingresosEstadística señala cuatro epígrafes que empujaron los precios a la baja en diciembre: el transporte (la gasolina ha subido este mes menos que en diciembre del año anterior), la vivienda (el mismo motivo que el anterior, pero aplicado a la electricidad), el ocio y cultura (el empuje de los precios turísticos es inferior al de 2016) y los alimentos. El vestido y el calzado, en cambio, sí empujan al alza la inflación porque, a pesar de que se han rebajado en diciembre a causa del comienzo de la campaña de rebajas, no se han abaratado tanto como el año pasado.

El Gobierno achaca la caída a una "desaceleración de los precios de la energía" respecto a los del año pasado. De hecho, la inflación subyacente —que excluye los elementos más volátiles del IPC como la energía o los alimentos no perecederos— se mantiene en el 0,8% y no varía como la otra.

Esto no quiere decir que hayan bajado las gasolinas o la electricidad... sino que suben menos que hace un año. Los precios energéticos suben el 2,6% interanual en diciembre, 3,4 puntos menos que en noviembre por la desaceleración de las gasolinas. Estos pasaron de registrar una tasa del 6,7% interanual en noviembre al 3% en diciembre. "Y, en menor medida, también a la caída de la electricidad, del 0,2%, tras subir el 3,5% en noviembre"

"Decir que la energía sube menos que en diciembre de 2016 es decir con buenas palabras que sí ha subido la energía; el gasto que, tras los alimentos, es el que más influye en la economía doméstica", protesta el sindicato USO. "Subir menos no significa que no suban muy por encima de los ingresos".

¿Qué es lo que más ha subido y bajado en 2017?

Lo que más subió en 2017 Variación anual Aceite de oliva +10,9% Gas +6,8% Huevos +5,2% Seguros de Salud +4,6% Combustibles +4,1% Frutas +4,1% Servicios de alojamiento +3,8% Pescado +3,7% Motocicletas +3,6% Cordero y cabrito +3,4% Legumbres y hortalizas +3,3%

Lo que más bajó en 2017 Variación anual Equipos de telefonía móvil -12,2% Patatas -9,7% Cámaras -3,5% Pastas alimenticias y cuscús -2,4% Alimentos para bebé -1,6% Cocinas -1,4% Productos de limpieza -1,4% Artículos de belleza -1,4% Calentadores -1,2% Azúcar -0,7%