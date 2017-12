Alcalde se compromete a que no se canten en el Festival de Tendencias canciones con letras "machistas"

Así se ha puesto de manifiesto en la sesión plenaria en la que se ha aprobado, -con los votos a favor de los grupos que apoyan al gobierno local, PRC y PSOE, y de Torrelavega Sí, y en contra de ACpt Y PP-, la concesión de la subvención directa a la Asociación Cultural TRVZT Promotions para la organización de este evento, previsto en el recinto ferial de 'La Lechera' y con entrada gratuita.

La programación del festival incluye actividades relacionadas con el arte, la gastronomía y la tecnología, así como talleres y una zona infantil, además de actuaciones musicales. Uno de los cantantes, y según ha denunciado en el Pleno el portavoz de ACpT, Iván Martínez, canta canciones cuya letra "machista" y que "incita a la violencia" ha reproducido, en parte, ante el resto de concejales, a los que previamente ha pedido disculpas por el contenido de las mismas, al tratarse de "palabras muy fuertes".

Tras resaltar el "claro" compromiso de la Corporación contra todo tipo de violencia de género, aspecto en el que Torrelavega constituye un "ejemplo", el edil de la formación asamblearia ha pedido ser "muy serios" a la hora de conceder ayudas, ha dicho, a grupos o cantantes que interpretan este tipo de canciones, ya que en su opinión tiene que haber "tolerancia cero" contra esta lacra social.

Por eso, desde ACPT han votado en contra de este punto del orden del día, y han pedido al resto de grupos -en la sesión estaban todos menos los miembros de Torrelavega Puede- que se replantearan su sentido del voto, ya que los representantes públicos "no podemos ser cómplices" de este tipo de hechos, ha defendido Martínez, partidario, asimismo, de abordar el asunto con los organizadores del evento para tratar de solucionar el problema.

Desde el PP, el concejal Ildefonso Calderón ha tachado igualmente de "inasumibles" hechos como éste, por lo que desde su grupo han considerado que "lo más correcto" y "prudente" era dejar sobre la mesa el asunto y no votarlo en el Pleno, sino adoptar la decisión final tras una Junta de Portavoces y aconsejados además por el secretario, propuesta que ha saludado ACpT.

Por su parte, la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha recordado la existencia de un compromiso con los organizadores, pero ha solicitado conocer la repercusión económica ante un posible cambio en este asunto, más porque ya cuenta con el dictamen a favor de la Comisión de Cultura.

Mientras, desde los dos partidos que sustentan al gobierno local, PSOE y PRC, han intervenido, respectivamente, José Luis Urraca Casal y Javier López Estrada. El primero ha apuntado que la política municipal en materia de violencia de género no se va a "empañar" por la actuación de un grupo musical, en tanto que el segundo ha defendido igualmente que no se puede poner "en tela de juicio" por una canción.

Así, el primer teniente de alcalde se ha mostrado partidario de votar la concesión de la subvención, tras el compromiso adquirido con los organizadores del festival, aunque ha aclarado que el bipartito y el Ayuntamiento de Torrelavega están "en contra" de cualquier planteamiento sexista.

Y, en cualquier caso, López Estrada ha asegurado que los organizadores han contactado con los dirigentes del Consistorio para pedir "disculpas" por este hecho, asegurar que "no conocían" el contenido de las letras en cuestión, y comprometerse a que ninguna canción de este tipo se cantará en el festival.

Ante esto, el PRC ha defendido seguir con la tramitación de la subvención a la empresa organizadora, sometiendo la cuestión a los votos del Pleno, como finalmente ha sucedido, y donde ha salido adelante con el apoyo de los regionalistas, socialistas y Torrelavega Sí.

Tras la votación, el alcalde ha aclarado que "votar sí no significa que estemos de acuerdo" con los hechos denunciados, ya que la letra de la canción expuesta es "vergonzosa", además de "bochornosa y repugnante", por lo que se ha comprometido a que no se interprete en el festival, que "se va a celebrar, pero no se van a cantar esas canciones", ha zanjado el regidor.

OTROS ASUNTOS

En el Pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio por la muerte esta semana y a los 95 años de edad del escritor José Izaguirre Cobo, Hijo Predilecto de Torrelavega, se han abordado otros asuntos, como la modificación de la relación de bienes y derechos afectados del expediente de expropiación forzosa para la ampliación del parque Manuel Barquín, que ha sido aprobado por unanimidad.

Lo mismo ha ocurrido con la ratificación del convenio de fijación de justiprecio del expediente expropiación del proyecto en la calle Amador de los Ríos, que ha salido igualmente con el respaldo de todos los grupos.

Además, también por unanimidad, se ha acortado inadmitir el recurso de reposición interpuesto contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas de la contratación de servicios 'Letrado externo colaborador con el servicio contencioso municipal'.

Finalmente, y ya en el turno de mociones, el Ayuntamiento ha aprobado una en la que se compromete a defender el acuerdo plenario adoptado en la sesión del pasado 27 de julio recurriendo la sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, previo informe jurídico, haciendo valer su legítima defensa de las cláusulas sociales como elemento que "contribuye a lograr una mayor cohesión social y laboral en nuestro Ayuntamiento".

