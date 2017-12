Maíllo pide a Arrimadas "que mueva ficha y no tire la toalla antes de empezar el partido"

Martínez-Maíllo ha realizado estas declaraciones este jueves en Benavente (Zamora) durante una reunión con los militantes del PP y en ella ha explicado cuál debe ser la manera de proceder de la formación naranja. "En el PP vamos todos a una y tenemos muy claro qué es lo que debe hacer Ciudadanos. Es importante y necesario que Ciudadanos se mueva, que mueva ficha, que haga algo, porque la alternativa no es quedarse parado", ha señalado. "No se puede tirar la toalla antes de jugar el partido porque realmente hay partido", ha expresado.

El dirigente popular ha pedido "responsabilidad" a Ciudadanos ante la envergadura de la situación. "Tanto el PP, como el PSOE, como los empresarios y como la mayoría constitucionalista de Cataluña piden que quienes ganaron las elecciones actúen con responsabilidad", ha aseverado. "Ahora ya no se pueden escudar en nada, porque han ganado los comicios. Y si no se mueven ya, decepcionarán a un amplio conjunto de constitucionalistas, porque la alternativa es posible", ha indicado.

Maíllo, por último, se ha referido al futuro en el caso de que Ciudadanos no consiga formar un gobierno. "Si Arrimadas no asume la responsabilidad, los independentistas sí que lo harán y entonces Ciudadanos será en parte responsable de lo que ocurra en Cataluña", ha comentado. "Y no vale contestar el PP diciendo que tenemos ocurrencias; no se puede contestar con desdén porque eso es acercarse peligrosamente a la prepotencia y más aún en un partido que acaba de llegar y ganar por primera vez", ha asegurado.

La receta, para el coordinador general, es seguir los pasos del Partido Popular. "Basta simplemente con que hagan lo que hizo Mariano Rajoy cuando ganó las anteriores elecciones: abrir una ronda de contactos, hacer una propuesta de gobierno, presentar un documento de mínimos y liderar", ha concluido.

