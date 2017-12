Díaz (Podemos) no tiene constancia de contactos para cambiar la ley electoral pero aboga por "atar bien las cosas"

Así lo ha manifestado Díaz en declaraciones a Europa Press después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya afirmado este jueves en un desayuno informativo que en el mes de enero va a retomar las conversaciones con otros grupos políticos sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para dar cabida a la modificación de la ley electoral, sobre la que propone aumentar de 33 a 35 el número de diputados que actualmente representan a los castellano-manchegos en las Cortes regionales.

"Nuestra apuesta era reformar el Estatuto de Autonomía para blindar la ley, aprovechar ese cambio e incorporar medidas como la modificación de la ley electoral. Nunca hemos hablado de números, siempre hemos dicho que habría una horquilla y que eso tendría que ser producto del diálogo, de acuerdo", ha indicado Díaz.

En este sentido, ha subrayado que "más allá" del número concreto de diputados regionales, lo que se necesita es un parlamento "más plural, representativo y proporcional". "Esa ha sido nuestra línea, los anuncios los tiene que explicar él -García-Page-. A mí no me consta, no sé si habrá tenido alguna conversación con miembros de Podemos en el Gobierno regional".

"Hay que tener cuidado cuando piensa de manera partidista, hay que ver como le salió a la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, se le dio la vuelta. Hay que pensar más en Castilla-La Mancha", ha advertido la representantes de la formación morada en la Cámara autonómica, al tiempo que ha recordado que el trámite para reformar el Estatuto de Autonomía tendría que pasar también por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

"ATAR BIEN LAS COSAS"

Así, Díaz ha afirmado que han trasladado esta cuestión al grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados pero que "con toda la actividad parlamentaria que hay no se han producido avances". "Trasladar algo arriba sin que haya consenso o diálogo no tiene mucho sentido. Primero hay que atar bien las cosas, que realmente estemos todos convencidos de que es necesaria la reforma".

"Nuestra carta magna castellano-manchega no puede ser solo una cuestión que pase por un acuerdo o consenso entre partidos, hay que contar con la sociedad civil, entidades, asociaciones y todos los colectivos implicados, si no repetiríamos lo mismo, algo que se escribe en piedra por los partidos y donde la ciudadanía no se siente representada", ha aseverado.

