Presidente C-LM aboga por crear un Observatorio del Agua en España, no político, en el que puedan estar las CCAA

"El 2018 puede ser el año de una base acordada para empezar a arreglar el problema del agua, la necesidad ahoga", ha avisado en un desayuno informativo el titular del Ejecutivo castellano-manchego, en el que tras asegurar que ha mantenido contactos con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, con el que mantiene buena relación, ha dicho intuir "por primera vez en mucho tiempo" en las autoridades de la Comunidad Valenciana y de Murcia "ganas de no depender de forma monopolística del hilo de trasvase", pues considera que las economías de estas regiones no pueden depender de la tubería.

García-Page, que ha precisado que es "importante que en este juego del agua entre Ciudadanos", ha señalado que el PSOE, con cuyo líder, Pedro Sánchez, tiene "bastante consenso" en este asunto, va a introducir en la agenda política española la necesidad de alcanzar un acuerdo político nacional en materia de agua, con todas las comunidades autónomas. "Lo vamos a acelerar en los próximos meses para sentar las bases de ese acuerdo".

En este punto, el presidente regional se ha referido al único acuerdo que existe, suscrito por la anterior presidenta regional, María Dolores de Cospedal, que fue una "engañifa". "Ha sido la presidenta de Castilla-La Mancha que más poder ha tenido en su propio partido, más que lo que tuvieron Bono, Barreda y yo en el PSOE. Pero esa coincidencia, lejos de ponerse a favor de solucionar el problema, echó por tierra los logros conseguidos", ha lamentado.

LO CONSEGUIDO HASTA AHORA

En su disertación, el presidente regional ha dicho que el tema del agua es un tema de largo recorrido y a veces, el hecho de haber marcado objetivos plásticos, como marcar la fecha de caducidad del trasvase "puede generar confusión o decepción por no haberlo conseguido", considerando García-Page que no es cierto que la pelea que por este asunto da la región desde hace 35 años no tenga consecuencias. "Si Castilla-La Mancha no se hubiera mantenido en su sitio hace diez años sería realidad un segundo trasvase del Tajo Medio", ha defendido.

Ha apuntado que las cosas han cambiado y mucho en los últimos 20 años, aludiendo a la "firmeza" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin la que no se hubieran puesto en marcha las desaladoras que ahora funcionan en Levante, al tiempo que ha asegurado que se ha conjurado cualquier riesgo de hacer nuevas tuberías, y también ha cambiado el hecho de que el Levante ahora tenga alternativas de abastecimiento que no solo es el trasvase.

"Si mañana se para el trasvase, Levante tiene una alternativa con las desaladoras en marcha y si es necesario abaratar la desalación al coste del trasvase lo apoyo", ha reiterado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha añadido que Europa "tiene asumido el fin de trasvase", pues las instituciones europeas consideran que significa la condena ecológica a una parte del país que va contra las directivas y estrategias europeas.

ALTO GUADIANA

Preguntado sobre la reactivación del Plan Especial del Alto Guadiana, ha afirmado que su Ejecutivo ha arreglado la mitad de los problemas de los pozos de la zona y ha expresado su intención de querer arreglar la problemática de la titularidad.

"La prioridad de Castilla-La Mancha con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y con el Gobierno central es cerrar una solución para el problema de pozos ilegales en el Alto Guadiana. Planteamos la opción de recuperar el Plan del Alto Guadiana, el Gobierno ha mirado para otro lado estos años y ha llegado la sequía para poner de manifiesto el problema de los acuíferos y la sobreexplotación. Ahora, como pasa en toda España, el problema se relativiza", ha concluido.

