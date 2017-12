CCOOCyL pide subir los impuestos a las rentas más altas y una "armonización fiscal" con otras comunidades

Vicente Andrés Granado también ha puesto de relieve que esta mayor presión fiscal pasa también por modificar el IRPF en "la parte alta" así somo otros impuestos relacionados, por ejemplo, con las grandes superficies.

Y, para evitar la "fuga" de empresas, ha señalado que en este ámbito "no puede haber competencias entre comunidades" y sí una "armonización fiscal", ha añadido durante una rueda de prensa en Salamanca junto al secretario provincial de Comisiones Obreras, Emilio Pérez.

En este sentido, y de nuevo en referencia a Castilla y León, el secretario regional ha criticado que las empresas hayan incrementado los ingresos y que, en cambio, el pacto fiscal de Populares y Ciudadanos "supone todavía menos ingresos". "Se están reduciendo impuestos a los que más tienen", ha añadido.

Además, durante su rueda de prensa en Salamanca, ha insistido en que recuperar los servicios públicos "no pasa por bajar los impuestos a los ricos", pues esta decisión "solo beneficia a los ricos" y "perjudica" al resto.

En cuanto al pacto fiscal a nivel estatal, ha mostrado su malestar porque Castilla y León va a salir "bastante mal parado" en el caso de que "no se meta más dinero", una vez anunciados otros acuerdos como el vasco. "No se atisba buen resultado si no hay reforma fiscal que aumente los ingresos", ha puntualizado.

DIÁLOGO SOCIAL

Sobre el diálogo social, el secretario general de CCOOCyL ha manifestado que los agentes participantes están "avanzando" después de acuerdos ya "satisfactorios" en el pasado y con el propósito de "alcanzar nuevos logros".

En este sentido, ha mostrado su deseo de que ya en los primeros meses del próximo 2018 se consoliden puntos "fundamentales" como ayudas a la vivienda, proteger a parados de larga duración y con edades avanzada a través de la contratación por entidades locales, o nuevas políticas de conciliación laboral e igualdad.

LÍNEAS DE TRABAJO SINDICAL

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios, en el que también ha insistido en las líneas de trabajo de Comisiones Obreras a nivel nacional que forman parte también del "plan de trabajo" regional.

Estas líneas de actuación desde el sindicato pasan por trabajar para un incremento salarial en los trabajadores y evitar que sigan "perdiendo poder adquisitivo", trabajar por un sistema de protección social, "revertir" la reforma laboral, y promover fórmulas para garantizar las pensiones y evitar también su pérdida de poder adquisitivo.

